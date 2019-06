Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 11 de junio

Actualizado: 11/06/2019 07:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. Pedro Sánchez amenaza con otras elecciones y rechaza a Iglesias como ministro. Nadie tiene certezas de cuál sería el resultado ni la aritmética de unas nuevas elecciones. Pero la amenaza real de una nuevas elecciones fue puesta ayer encima de la mesa por parte del PSOE. Las negociaciones se enfocan como ese juego del gallina en el que dos coches van a máxima velocidad pero solo uno entra por el túnel. Los pactos se orientan hacia una dinámica de debilidad del contrario. ¿Quién puede perder más? Pedro Sánchez se reúne hoy en el Congreso de los Diputados con Pablo Iglesias, Albert Rivera y Pablo Casado. En los círculos políticos se considera que una nueva cita con las urnas serviría a PSOE y PP para mejorar sus resultados en detrimento de Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox. Sánchez juega a su favor con ese análisis casi unánime, aunque en su contra opera un factor que en su partido no ha pasado por alto: el 28 de abril el resultado del PSOE se basó en una movilización excepcional y en una fragmentación de la derecha en tres partes.

2. El PP ve «dudas razonables» en los acatamientos de la Constitución de los diputados independentistas. La sesión constitutiva del Congreso del pasado 21 de mayo fue un espectáculo del que muchos diputados se avergüenzan. En aquella sesión solemne, y no ordinaria, cuando llegó el momento de acatar la Constitución para adquirir la plena condición de diputados, los independentistas aprovecharon para mostrar su lealtad «al 1 de octubre», «a los presos y exiliados políticos» o a «la república catalana». El PP solicitó una transcripción de todas las fórmulas empleadas y ahora, con el papel en la mano, pedirá a la Mesa que reconsidere su negativa inicial a revisar la decisión de la Presidencia de dar por buenos todos los supuestos acatamientos. El PP llevará hoy a la Junta de Portavoces el escrito de reconsideración, que luego será remitido a la Mesa para que tome una decisión.

3. ABC entrevista a Rafael Nadal. Después de su éxito en París, en el que conquistó su duodécimo Roland Garros al imponerse a Dominic Thiem, el español suspira por tener unos días de descanso y cargar las pilas. Es un título especial en un año muy duro, tanto que incluso pensó en tomarse un tiempo y parar. Antes de regresar a Mallorca y perderse por sus rincones, cumple con el peaje que conlleva el éxito y atiende a un grupo reducido de medios en una mesa de la recepción, a la que está invitado ABC. « No me siento más fuerte que nunca en tierra, de hecho me han ganado tres este año. Pero aquí me he sentido cómodo las dos semanas, lo dije antes de empezar el torneo, que me veía bien, preparado. Quizás ha habido algún año en el que me he sentido más seguro aún. No invencible, porque nunca me he sentido invencible», señala el tenista a este medio.

4. Crimen de Aranjuez: los celos de Juanín desataron el tiroteo mortal a su familia. «Ha destrozado a dos familias». «Este asunto se le ha ido de las manos a Juanito». «¡Qué barbaridad!». Eso acertaban a decir ayer, consternados, los vecinos de la barriada de Las Aves de Aranjuez. Aludían a la espiral sangrienta que se desencadenó la noche del domingo y que acabó con una víctima mortal a causa de un tiroteo. Otras dos mujeres, madre y hermana de la fallecida, se debatían entre la vida y la muerte. Los protagonistas, de etnia gitana, parientes entre sí, han clamado venganza. Ayer, los allegados del presunto homicida habían abandonado la zona. Las constantes discusiones y los malos tratos que él, supuestamente, le infligía. Así lo indicaron los vecinos de la pareja, que relataron que llamaron muchas veces a la Policía, pero ella no le denunció.

5. La Generalitat también quiere controlar los idiomas extranjeros y lleva a Educación al Tribunal Supremo. Cataluña ha decidido llevar a los tribunales al Ministerio de Educación. La Generalitat presentó ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra un real decreto aprobado en enero de este año que establece cómo tienen que ser las pruebas que certifican el nivel de idiomas de régimen general (Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2). Se trata del enésimo pulso que la Generalitat lanza al Gobierno. El real decreto 1/2019 especifica los principios básicos comunes de evaluación que tienen que tenerse en cuenta en las pruebas de idiomas extranjeros.

6. Una protesta en bici cuando tenía 10 años puede llevar a la muerte a un joven saudí. Murtaja Qureiris, un saudí de la corriente minoritaria musulmana chií del este del país, va a encabezar una protesta contra el régimen de los Saud, guardián de los «lugares santos» del profeta y de las esencias del islam suní más radical del planeta. Tres años más tarde, Murtaja es detenido cuando se disponía a viajar a la vecina isla de Bahréin con su familia. Las autoridades le acusan de inspirador de una «sedición» contra el régimen. Los abogados y activistas protestan al conocer la noticia, y pasan a considerar a Murtaja Qureiris como el «preso político» más joven de Arabia Saudí, y posiblemente del mundo. La noticia se desvanece con el paso del tiempo; y vuelve a resurgir ahora, cuando varias fuentes de activistas disidentes en Arabia Saudí anuncian que la Fiscalía ha pedido la pena de muerte para Murtaja. Va a cumplir los 18 años, y ya es candidato a pasar por el filo de la espada, el método de ejecución más común en Arabia Saudí para los condenados a muerte.