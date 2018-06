Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 25 de junio

1. Sánchez aumenta la estructura de altos cargos de la Presidencia del Gobierno. El incumplimiento de la palabra dada por parte de Pedro Sánchez al pretender agotar la legislatura y no querer convocar las elecciones«cuanto antes» ha quedado claro esta pasada semana. Y el presidente del Gobierno no tiene ninguna intención de revestir su cargo de ningún componente de provisionalidad. Algo que queda constatado en la profunda remodelación que ha hecho de la estructura de La Moncloa, y en la que destaca el incremento de altos cargos respecto a la anterior etapa. El Real Decreto 419/2018 por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno engorda la presencia global de altos mandos de la Administración, entendiendo por estos a los secretarios de Estado, los subsecretarios de Estado y los directores generales. Sumando los cargos de estos tres escalafones, Rajoy contaba en su última etapa en La Moncloa con 14 altos cargos dependientes de la estructura de Presidencia del Gobierno, mientras que Pedro Sánchez debuta con 22 altos cargos, un incremento del 57 por ciento.

2. España suma en junio ya más inmigrantes llegados por mar que Italia y Grecia juntas. El informe de llegadas de inmigrantes a través del Mediterráneo de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), la agencia especializada de la ONU, indica que en lo que va de junio y hasta el día 18 se había registrado en España el acceso por mar al margen de la legalidad de 3.901 personas, una cifra que supera la suma de los contabilizados tanto en Italia (2.180) como en Grecia (1.273). En consecuencia, y cuando estas estadísticas alcanzan solo a mediados de mes, la institución avisa ya de que en nuestro país se ha rebasado «de lejos» cualquier ritmo de entradas visto a lo largo del año, y la prueba está en que ya se ha dejado atrás el récord de este 2018, que se cerró en mayo con 3.535 rescates. Está por ver cuál será la cuantificación final de junio, pero en el horizonte asoman lascifras nunca igualadas del verano de 2006, la de la crisis de los cayucos que se cerró en España con 39.180 inmigrantes y que se inició con un repunte de 4.637 entradas en mayo, que subieron a 7.081 en agosto y a 7.432 en septiembre, el techo máximo nunca visto en un solo mes desde que hay mediciones en nuestro país.

3. Así quiere el Gobierno que las empresas financien las pensiones.Las empresas están en alerta. El presidente del Gobierno no ha escondido sus intenciones de que sean ellas las que carguen con gran parte del peso de los gastos extra que se necesitan para hacer frente a la factura de las pensiones. Lo prometió en la oposición y ahora cuando ya está al frente del Ejecutivo Pedro Sánchez ha recalcado que pretende poner en marcha una retahíla de impuestos. A la banca y a las transacciones económicas, además de aplicar un nuevo impuesto digital sobre los gigantes tecnológicos. Su ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, no descartó recurrir a la imposición general para hacer frente a los nómina de los jubilados. A estos nuevos tributos se sumará la que será la medida más efectista por su impacto en la recaudación: laeliminación de los topes de las bases máximas de cotización, lo que se conoce como destopes, una opción que estudia el Pacto de Toledo y en la que parece haber consenso. ¿Qué supondría en la práctica? Hoy empresarios y los trabajadores aportan a la Seguridad Social por las contingencias comunesel 28,3% del salario de cada trabajador –el 23,6% lo abona el empresario y el 4,7%, el trabajador—. Este tipo de cotización no se aplica, sin embargo, sobre la totalidad de los sueldos de los trabajadores; existe un máximo y un mínimo. Este año la base mínima de cotización de los trabajadores asalariados está fijada en 1.199 euros y la máxima en 3.751,20 euros al mes, el equivalente a algo más de 45.000 euros anuales. Es la cantidad máxima que cotiza a la Seguridad Social. Todo lo que supere esta cifra queda exenta del pago tanto para el empresario como para el trabajador.

4. Roma matiza su postura para no romper con Francia y Alemania. Ha sido la reunión de la división. De la fractura absoluta entre diferentes visiones de cómo afrontar el problema de la inmigración que amenaza con resquebrajar Europa. Los países del núcleo duro de la UE contra los cuatro reticentes del grupo de Visegrado que estaban ausentes. De mal ambiente entre la Comisión Europea, que organizó la reunión informal de este domingo, y el presidente del Consejo, Donald Tusk, que no quería lanzar ese mensaje tan claro de distancia entre unos países y otros. De fricciones entre Italia y Francia o Alemania, que tienen en estos momentos escenarios políticos internos completamente diferentes, salvo que en Berlín están viendo en el espejo de Roma y su vociferante ministro del Interior, el fantasma de una mayoría infectada por un partido populista antiinmigración como Alternativa para Alemania (AfD).

5. Los restauradores exigen sanciones por los daños a la talla de San Jorge de Estella. La Asociación de Conservadores Restauradores de España (ACRE) ha dicho «basta, se acabó».Un nuevo caso de destrucción del patrimonio por una mala restauración ha sido la gota que ha colmado el vaso. «En el momento en el que celebramos el Año Europeo del Patrimonio, no debería pasar esto». Quien habla es el presidente de la asociación profesional de ámbito estatal, Fernando Carrera Ramírez, que agradece a ABC la denuncia del desastre que ha sucedido en Estella con el San Jorge, una talla de la iglesia de San Miguel que data del siglo XVI y que ya no tendrá arreglo. Al menos «sabemos que el Departamento de Cultura delGobierno de Navarra ha paralizado la “restauración” del San Jorge», comenta Carrera. Y es lo mínimo, porque subraya que «esto se ha hecho sin la capacitación necesaria, por supuesto, pero también sin pedir permisos de quienes tienen la competencia».

6. Goles para un camino más fácil. Tan loco se ha vuelto este Mundial, tan imprevisible en sus primeras fechas, que ya se activan las calculadoras pensando en lo que hay y en lo que puede haber. Estos torneos rara vez son como parecen y los cruces dibujan caminos del todo inesperados, con muchas favoritas ahora reclamando aire y algo más para meterse como sea en octavos, que no está la cosa como para pensar en más allá. En ese sentido, España está en una situación relativamente privilegiada ya que depende de sí misma para terminar primera del Grupo B, un hecho consumado siempre que gane hoy a Marruecos y termine con una diferencia de goles mayor a la de Portugal (se la juega ante Irán, que todavía tiene opciones de clasificarse). Y eso significaría, al menos a priori, ir por la parte contraria del cuadro de Brasil, Alemania, Francia, Bélgica y Argentina, si es que todas compran su billete, que también está por ver.