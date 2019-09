Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 5 de agosto

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. El cuerpo de Blanca no tenía signos aparentes de haber sufrido una caída. Ni el mar ni la montaña devuelven siempre a sus víctimas. Y eso se temía en el caso de Blanca Fernández Ochoa con el paso de los días. Ayer, sobre las doce y media de la mañana, un sargento del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, libre de servicio, acompañado de un amigo y de su perra ( Xena), hallaron el cadáver de la exesquiadora, de 56 años. El animal olió el rastro en la zona de Collado del Rey, un paraje en un alto que conduce al pico de La Peñota, a una hora y media de caminata del lugar en el que Blanca dejó estacionado su coche en Las Dehesas de Cercedilla. Estaba junto a un pinos y unas rocas, a unos 1.600-1.700 metros de altitud, y desde la senda no se veía el cuerpo. El acceso no es fácil, son veredas escarpadas salpicadas de piedras y vegetación de alta montaña. El avanzado estado de descomposición -«estaba irreconocible», según quienes pudieron acceder al lugar- hace imposible que, a simple vista, se pueda precisar la causa de la muerte, pero según estas fuentes no tenía signos aparentes de haber sufrido una caída.

2. El PSOE presume de que Sánchez irá al Congreso «a petición propia» tras seis meses. El PSOE revistió ayer de ejemplaridad lo que es un imperativo legal para el presidente del Gobierno. La portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, presumió tras la reunión de la Junta de Portavoces de que el jefe del Ejecutivo en funciones acudirá a la Cámara Baja el próximo miércoles «a petición propia». Pedro Sánchez dará cuenta de los dos últimos Consejos Europeos y tras ello, más de seis meses después, se someterá a una sesión de control. El artículo 4 de la Ley de la Comisión Mixta para la Unión Europea establece la obligatoriedad de que el presidente informe a los diputados de los acuerdos alcanzados tras cada Consejo Europeo, pero Sánchez ha ignorado su deber durante algo más de dos meses.

3. Gibraltar acelera los preparativos para un Brexit duro. Gibraltar continúa con los preparativos para un Brexit sin acuerdo pese al movido contexto político que vive el Reino Unido. El Grupo Estratégico del Brexit del Gobierno del Peñón se ha reunido este miércoles y ha dado luz verde a la realización de un simulacro el próximo 2 de octubre. La colonia británica continúa preparándose para abandonar la Unión Europea el próximo 31 de octubre, sea o no con acuerdo. «La postura del Gobierno es que Reino Unido y Gibraltar deben permanecer en la UE», aseguró el viceministro principal del Peñón, Joseph García, reiterando así la postura del Gobierno gibraltareño. No obstante, reconoce la necesidad de estar preparados ante «la posibilidad real» de una salida sin acuerdo.

4. La retirada de la ley de extradición no calma las protestas en Hong Kong. Poco, tarde y mal. Después de casi tres meses de manifestaciones multitudinarias y violentas protestas contra la Policía, la retirada definitiva de la ya suspendida ley de extradición a China no apacigua a los manifestantes de Hong Kong. En un mensaje televisado, la jefa del Gobierno local, Carrie Lam, anunció ayer la anulación de este proyecto de ley «para calmar las preocupaciones del público» y así «iniciar el diálogo». Pero esta concesión solo cumple una de las cinco demandas de los manifestantes. Las otras cuatro son una comisión independiente para investigar el uso de la fuerza policial, el sobreseimiento de los cargos por «disturbios» para los detenidos en las protestas y la retirada de dicha calificación, que entraña penas de hasta diez años de cárcel, así como el sufragio universal.

5. El Ayuntamiento de Madrid clausurará la casa completa de Espinosa de los Monteros y Monasterio. El edificio en el que residen Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio será clausurado al completo, y no solo el sótano, como se informó ayer. La razón es que el inmueble, de unos 550 metros cuadrados, carece de licencia de primera ocupación y de funcionamiento, lo que afecta a todo el conjunto, y no solo a ese piso inferior. Es en él donde tiene domicilio social la empresa de arquitectura Rocío Monasterio y Asociados S. L., de la portavoz de la Asamblea de Madrid de Vox. La vivienda familiar, situada en el distrito de Chamartín y de cuatro pisos, fue construida en el año 2012, para lo cual se pidió y concedió una licencia de obra. Pero nunca ha tenido el permiso de ocupación y funcionamiento, algo indispensable en estos casos. De ahí la polémica.

6. ABC entrevista a Dani Carvajal: «Zidane tampoco tenía experiencia y ganó tres Champions». Cómo de imberbe será esta selección española que Dani Carvajal, con 21 internacionalidades, es uno de los veteranos del grupo, voz autorizada para analizar la situación de España (juega hoy en Bucarest contra Rumanía, 20.45 horas, La1) y también la del Real Madrid. El defensa, de 27 años, es de los que habla más allá del tópico, fiel a sus orígenes y orgulloso de Leganés y de su gente. El futbolista español analiza en líneas de Deportes la situación actual del combinado nacional y de su club: «Es verdad que quien vea el inicio del Real Madrid desde fuera verá que en tres partidos oficiales hemos empatado dos. Pero sí que le digo que desde dentro del campo se ha visto a un Madrid diferente al del final de la temporada pasada. Es un Madrid con orden, un Madrid generando ocasiones, un Madrid con ganas. Al final, empatas por pequeños detalles. Pero las sensaciones son bastante mejores».