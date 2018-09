Proponen que sea el Parlamento de Navarra quien investigue al Rey Juan Carlos Los críticos de Podemos Navarra esperan conseguir el apoyo del cuatripartito navarro

Los juegos de mayorías que surgieron con la irrupción en el panorama político español de partidos como Podemos pueden propiciar que el Rey Juan Carlos I o Corina zu Sayn-Wittgenstein sean llamados a declarar en el Parlamento de Navarra si prospera la iniciativa del sector crítico de Podemos, mayoritario en el grupo parlamentario, de crear una comisión de investigación sobre el Rey emérito en la Cámara Fora.

Los cuatro representantes de esta formación han comparecido esta mañana para anunciar su intención de convencer al resto del grupo parlamentario de Podemos y los dos representantes de Izquierda Unida para proponer la creación de una Comisión de Investigación en torno al Rey Juan Carlos en el Parlamento de Navarra, toda vez que la iniciativa no siguió adelante en el Congreso de los Diputados.

Los críticos de Podemos Navarra quieren aprovechar que Navarra es la única cámara autonómica donde ninguno de los votos de los partidos constitucionalistas es imprescindible para llevar adelante las iniciativas parlamentarias. «Navarra es la única comunidad en la que existe una representación mayoritaria de las fuerzas del cambio donde el voto del Partido Socialista es irrelevante para bloquear lo que se ha bloqueado en el Congreso de los Diputados», han afirmado los comparecientes.

«Tenemos una oportunidad única así como una responsabilidad política de esclarecer, como señalan diversas fuentes de investigación periodística, si la monarquía ha sido o no una herramienta para la corrupción. No se puede admitir que amparándose en una inviolabilidad constitucional, el primer representante del Estado no rinda cuentas ante la ciudadanía», ha explicado la representante de este sector, la anterior secretaria general de Podemos Navarra, Laura Pérez.

Además, ya han confirmado que, en caso de crearse dicha comisión, pedirán la comparecencia tanto del Rey emérito y la de Corina Corina zu Sayn-Wittgenstein quien, según las conversaciones grabadas por el excomisario Villarejo podría haber actuado como testaferro del Rey emérito, don Juan Carlos.

Las razones que han aportado para que una cámara autonómica como la navarra investigue al Rey Juan Carlos son dos principalmente: «que el Rey Emérito también ostenta el título de Rey de Navarra y que a través del Convenio Económico Navarra-Estado se financian los gastos de la corona en un 1,6 por ciento».

El sector crítico de Podemos está conformado por 4 de los 7 miembros del grupo parlamentario de la formación morada en el Parlamento de Navarra. Con el apoyo de los 3 del sector oficial y los dos representantes de Izquierda Unida se obtendría el apoyo de dos grupos parlamentarios, imprescindibles para que la petición sea tramitada. No obstante, requerirían el apoyo también de Geroa Bai y de Bildu para que el pleno aprobara la creación de dicha comisión de investigación. No obstante, los integrantes de Podemos Navarra han recordado que tres de los cuatro partidos que conforman el cuatripartito ya votaron a favor de la creación de dicha comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Geroa Bai no votó porque no tiene representación en la Cámara Alta.