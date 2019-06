El público elige a las 15 bandas que irán a la final de Mad Cool Talent 2019 Los conciertos de los artistas finalistas tendrán lugar en las salas Sol, Costello y Clamores los días 11, 12 y 14 de junio

Plan B Madrid Actualizado: 04/06/2019 14:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Del garaje de Algete al sueño del Mad Cool

El público ya ha votado. Ha elegido a sus 15 bandas y solistas favoritos que pasarán a la fase final de la IV edición Mad Cool Talent 2019: la ronda de conciertos. Ya queda mucho menos para conseguir el objetivo final: compartir el mismo cartel que The Cure, Rosalía, Ms. Lauryn Hill o The National, los headliners del Festival que se celebrará el próximo julio en Valdebebas. Una oportunidad que nace de la apuesta por la música joven de Mad Cool Festival y Vibra Mahou para apoyar el talento emergente y ser su mejor escaparate.

Staytons, Salio, Tirano, Gentleman Clef, Cora Yako, Leblanc, Sienna, Sofi Marston, Where is Kobi?, Red Gurd, The Morgans, Caster, Wavelet, Junior Mackenzie y Caniche Macho son los nombres de las bandas más votadas por el público a través de www.madcooltalent.com. Estas quince bandas se repartirán durante tres días de conciertos los próximos 11, 12 y 14 de junio en las salas Costello, Sol y Clamores, respectivamente. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

Para llegar hasta aquí, estas quince bandas pasaron primero la criba de un jurado profesional que seleccionó a 64 finalistas de entre el millar de grupos y solistas de de países tan dispares como Argentina, Francia, Italia, Estados Unidos, Cuba, Estonia, Japón, Suecia, Rusia, Israel o Sudáfrica que se inscribieron en el concurso. Después, fue el turno del público y ahora, la prueba final: el directo en un concierto.

Sheafs y The Glups son los nombres de las bandas ganadoras de Mad Cool Talent UK que pasarán directamente a formar parte del Line Up de Mad Cool Festival 2019. Para ellos, la suerte ya está echada.