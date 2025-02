Los vecinos de Núñez de Balboa vuelven a protestar «paseando» por el Barrio de Salamanca

Y al sexto día, desafiando a la lluvia y coincidiendo con la jornada en la que se ha hecho público que Madrid no pasa a la fase 1 de la desescalada, los vecinos de Núñez de Balboa consiguieron organizarse para «pasear» contra Pedro Sánchez, tal y como pedían los organizadores del movimiento Resistencia Democrática del Barrio de Salamanca, con el objetivo de evitar las imágenes de aglomeraciones que se vivieron en citas previas. Lo que no consiguieron fue respetar la distancia de seguridad en las aceras de la calle, asignatura pendiente de los habituales manifestantes.

La presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado –con al menos medio centenar de agentes de la UIP desplegados en el lugar– logró contener las concentraciones, pero no las caceroladas contra la gestión del Gobierno central . Pasadas las 20.30 horas, Joaquín, una de las cabezas visibles del movimiento y asiduo a la protesta –no falta ni un día desde que el domingo la Policía lo paró cuando volvía de la farmacia para identificarlo–, decidió subirse a una de las altas macetas que decoran la esquina de la calle con Ayala para, megáfono en mano, leer un « manifiesto » en el que pidió a los demás pueblos y ciudades de España salir a la calle y recordar a los muertos que deja esta pandemia. «Hoy es un día festivo que no podemos celebrar. Estamos en el país del mundo con más muertos por habitantes. A los 27.000 fallecidos , nunca os olvidaremos, y para recordaros nos manifestaremos todos los días», dijo el hombre parapetado en su ya habitual gorra rosa con la que lo distinguen los que comparten su objetivo. Su discurso terminó, como no podía ser de otra forma, con un « Viva España » que corearon los demás presentes.

Fue en ese momento cuando el resto de residentes salió de sus portales y dieron inicio los cánticos y el resonar de las ollas, algo más tarde que otros días. «Libertad», «Sánchez, vete ya» y «Gobierno dimisión» fueron, nuevamente, los más coreados en un barrio que se dividie entre adeptos a las concentraciones y contrarios, tal y como puede observarse en los carteles que desde la noche del miércoles invaden la calle: «Por favor, si quieres protestar contra el Gobierno, hazlo desde tu casa, cumpliendo las normas de confinamiento». Una pancarta situada en un balcón de la calle pide lo mismo: «No nos callarán. Gracias vecinos de balcones de Núñez de Balboa por manifestaros desde casa. Gobierno incompetente».

Los viandantes pasean por la calle sin respetar la distancia de seguridad Maya Balanya

Las razones que justifican el movimiento Resistencia Democrática son la «destrucción sanitaria», «destrucción económica» y «destrucción democrática». «El resultado de esta nefasta política sanitaria, que supera con mucho la simple incompetencia, derivó en el colapso del sistema sanitario», argumentan, y recuerdan también que las medidas anticontagio se debían haber tomado antes, algo contradictorio con su «modus operandi» en la calle, donde burlan los dos metros de separación.

«La persistencia de este confinamiento anticonstitucional, completamente innecesario y desproporcionado en función de los resultados sanitarios que está produciendo, está siendo aprovechado por el primer Gobierno de Frente Popular que se produce en Europa desde el fin de la II Guerra Mundial (no es un Gobierno apoyado por la extrema izquierda necocomunista, sino conformado por esta y por el sector más radical del socialismo español) para imponer una agenda oculta», opinan ellos en su página web.

Ángel es de los que comparte este pensamiento. «Lo sabían y no hicieron nada. Cualquier Gobierno, de derechas o no, sería mejor que este y lo gestionaría mejor. Están llevando al país a la deriva », expuso el hombre mientras un helicóptero de la Policía Nacional sobrevolaba la zona. Jesús, que iba con él, fue todavía menos benevolente: «Esto es peor que la Guerra Civil. No nos quitaron las libertades en 1936 y nos las quitan ahora».

Ana, por su parte, no quiso entrar en debates políticos, y pidió el pase a Madrid a la siguiente fase y el desconminamiento por motivos económicos. «La sociedad no aguanta parada ni un minuto más . Las empresas cierran, los trabajadores se van a la calle. La crisis sanitaria se va a convertir en económica. El Gobierno debe hacer algo ya para que el paro no se dispare», opinó esta residente. «Aunque a lo mejor ya llega tarde», puntualizó.

Cerca de ella, en uno de los portales, observaba Julián. No quiso andar los apenas 100 metros que separan su vivienda del punto álgido porque no comparte el estupor de sus vecinos. «Y la cuestión es que estos, que se están manifestando desde hace casi una semana, que no respetan nada, quieren que termine el estado de alarma . Vaya tela... Luego vendrán los contagios y los llantos. Pues va a ser su responsabilidad, no la del Gobierno», comentó con total indignación.

El jueves, el primer día que la Policía Nacional estuvo en el Barrio de Salamanca, quince personas fueron detenidas en Madrid por actos de desobediencia o resistencia penalmente sancionables.