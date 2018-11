Los taxistas amenazan con volver a colapsar Madrid Representantes del gremio advierten que «saldrán a la calle para reclamar lo que es justo, como hicieron en julio», si el Ayuntamiento no aprueba una nueva ordenanza

S. L.

El 25 de octubre, el Gobierno convalidó en el Congreso el Real Decreto Ley que limita la actividad de las VTC y protege los intereses de los taxistas. De este modo, y aunque se debe tramitar como proyecto de ley, los ayuntamientos y comunidades ya tienen la competencia para regular la concesión de licencias y el trabajo de los vehículos de arrendamiento con conductor, como Uber y Cabify. Pero para el sector del taxi esto no es suficiente. Los sindicatos amenazan con volver a colapsar Madrid, tal y como hicieron este verano en el paseo de la Castellana, en caso de que Carmena no apruebe una ordenanza municipal de regulación. «Saldremos a la calle todo el taxi junto a reclamar lo que es justo», advierten representantes del sector.

Los taxista consideran que las reuniones que han mantenido hasta ahora con el Ayuntamiento no son satisfactorias para el gremio ya que, según ellos, el Consistorio les presenta unos plazos demasiado largos para aprobar la nueva ordenanza de movilidad. «El taxi necesita soluciones ya. No soportaremos más esta situación», continúan los representantes de los taxistas en la mesa de negociación. «Si el Ayuntamiento continúa dando bandazos, el taxi no va a esperar sentado. Nos vemos obligados a pedir desde la calle las nuevas medidas, igual que hicimos para conseguir que se aprobara el Real Decreto», manifiesta Sergio Vega, presidente de la plataforma Élite taxi. Según las palabras de Vega, el movimiento de los taxistas que puede provocar el colapso de Madrid llegará pronto, a no ser que «en los priximos días el Ayuntamiento haga un movimiento que nos dé tranquilidad»: «La fuerza que demostramos en julio, la volveremos a demostrar ahora. Este es el momento».

El gremio considera que el Consistorio solo les demuestra «evasivas». Miguel Ángel Leal, presidente de la patronal Fedetaxi, «reivindica», asimismo, que se cumpla de inmediato las medidas del Real Decreto: «En caso contrario, tomaremos medidas». «Exigiremos, unidos, el respeto de nuestros derechos, medidas reales y acciones tangibles, y no más palabras huecas. Que en Ciebeles sepan que no vamos de farol», expresa el presidente de la patronal.

Periodo transitorio de cuatro años

El Real Decreto permite al Ayuntamiento fijar medidas como estacionamientos de VTC, movilidad, calendario laboral, horarios y días libres. Pero, tanto comunidades como ayuntamientos, tienen un margen de cuatro años, que en Real Decreto se reconoce como «periodo transitorio», para poner en marcha las nuevas medidas. En estos cuatro años, a no ser que se pruebe antes una ordenanza municipal al respecto, las VTC pueden continuar circulando como hasta ahora. Pasado este tiempo, «quedarám habilitadas únicamente para prestar servicios interurbanos». En caso de querer realizar servicios de transporte urbano, las VTC como Uber y Cabify deben solicitar una autorizacion especial.