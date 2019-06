Selectividad 2019 en Madrid: impaciencia, nervios y mucho movimiento antes del primer examen Arrancan los exámenes de la EvAU con Historia como la asignatura más temida por la mayoría de los 34.000 alumnos que se examinan estos días en la región

Mónica Gail MADRID

Nervios, últimos repasos, a esperar a que digan tus apellidos para entrar al aula magna y el consejo del millón: que estés tranquilo. «Cuando salgan del examen van a decir que era más fácil de lo que esperaban», dice el vicerrector de la Complutense, Julio Contreras. Se refiere al inicio de la Selectividad en Madrid, la prueba en la que casi 34.000 estudiantes se jugarán desde hoy, y durante los próximos dos días, su futuro y su entrada a la universidad.

Decirlo es sencillo, pero ni siquiera los profesores pueden estarse quietos. «Están muy nerviosos, pobrecitos», dice una maestra del Colegio Monte Tabor, de Pozuelo de Alarcón. Acordarte de todo un curso en estos momentos de tensión es todo un reto. «Si has estudiado durante el año dicen que es fácil, pero aún así me da miedo bloquearme», dice Lucía.

Uno de los temas más candentes que siempre vuelve por estas fechas es la desigualdad de los exámenes de EvAU entre comunidades autónomas. El vicerrector cree que no existe tal desigualdad: «El 60% de la nota sale de bachillerato y no todos los centros hacen los mismos exámenes. ¿Eso quiere decir que hay desigualdad? No, sino que son equiparables». Además, asegura que una vez entran en la universidad, no se nota un «rendimiento diferente» entre alumnos de distintos institutos. Contreras sostiene que la prueba de Selectividad está «muy adaptada a lo que hay en bachillerato».

El primer examen ha sido el de Lengua y Literatura. En la opción A los futuros universitarios han tenido que desarrollar el teatro de 1939. Por su perte, los que han elegido la opción B han tenido que escribir sobre la poesía del 27. Alejandra ni siquiera miró la primera. «Vi la generación del 27 y ni di la vuelta al examen. Es lo que mejor me sabía». Es su segunda vez en selectividad, pero eso no quita que desaparezca todo miedo: «He estado dos semanas a tope, con pastillas para la concentración, vitaminas...».

Historia, la más temida

Por su parte, María y Nerea, dos amigas que han salido a la vez, creen que les ha salido bastante bien el examen. «Lo que más hay que estudiar de Lengua es literatura. Puedes improvisar si no estudias», dice Nerea. Ambas están ahora en las escaleras, sentadas y sacando los apuntes de Historia, el siguiente examen y último de este primer día. María lo lleva «fatal» y a Nerea no se la ve muy convencida. «Quiero que entre la Transición», afirma Nerea. «No, no, Primo de Rivera», pide María.

Alejandra también prefiere a Primo de Rivera, aunque no descarta a Alfonso XIII o algo de la Guerra Civil: «Historia es lo más denso. Es a la que más miedo tenemos todos».

En total, 33.775 estudiantes de la Comunidad de Madrid pasearán sus nervios estos días por los que, a partir de septiembre, serán los pasillos en los que estudiarán. La cifra ha aumentado un 13,4 por ciento más con respecto al curso pasado, cuando se examinaron finalmente 29.775 estudiantes. De todos ellos, un total de 1.733 matriculados para esta prueba proceden de Formación Profesional.

Las pruebas se prolongarán hasta el jueves y se realizarán, como todos los años, en las universidades públicas. El centro donde más alumnos se examinarán será la Universidad Complutense de Madrid con 11.564 alumnos; seguida por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), donde serán 9.164.

Porcentaje de la nota final

La parte general de estos exámenes, de carácter obligatorio, representará un 40 por ciento de la calificación final, a la que se sumará un 60 por ciento que provendrá de la media de Bachillerato.

Por otra parte, los alumnos podrán presentarse voluntariamente para subir otros cuatro puntos en la parte específica del examen, que consta de dos exámenes y las materias las elige el alumno. Así, la nota final dependerá de cómo pondere cada centro las asignaturas de esta sección.

Hoy, el primer día de estas pruebas tendrán lugar los exámenes de las materias comunes a todos los estudiantes: Lengua Castellana y Literatura II, Historia de España y Lengua Extranjera II.

Por su parte, mañana será el turno de las asignaturas troncales generales de la modalidad con las siguientes asignaturas: Fundamentos del Arte II, Latín II, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II, Geografía, Cultura Audiovisual II y Matemáticas II. Por la tarde será el turno de materias troncales de opción como Física, Historia de la Filosofía y Artes Escénicas.

El último día se dedicará a las materias de Química, Diseño, Lengua Extranjera Adicional, Biología, Historia del Arte, Dibujo Técnico II. Ya por la tarde los exámenes versarán sobre Geología, Griego II y Economía de la Empresa. Mientras, el día 7 se reservará para incidencias.