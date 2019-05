Resultados elecciones Madrid 2019 Los últimos alcaldes «absolutos» del bipartidismo en Madrid Los regidores de Torrejón de Ardoz (PP) y Fuenlabrada (PSOE) destacan entre los más votados de España

Seguir Ignacio S. Calleja @iserranoc Madrid Actualizado: 28/05/2019 00:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mientras media España ve agotado el tiempo de las mayorías absolutas y mira a izquierda y derecha para cuadrar gobiernos, dos ayuntamientos madrileños viven aún en el bipartidismo de antaño, uno al sur y otro al este, ajenos a la necesidad imperante de apoyos o concesiones. El socialista Javier Ayala, en Fuenlabrada, y el popular Ignacio Vázquez, en Torrejón de Ardoz, son dos de los últimos alcaldes «absolutos» de la región, destacados entre los regidores del PSOE y el PP más apoyados de España en poblaciones de más de cien mil habitantes.

El 26-M, con el PP dejándose por el camino buena parte de su poder local, carga a Torrejón, una de las excepciones, de una responsabilidad que su alcalde no elude. «Pues parece que sí somos el último reducto», reflexiona Vázquez a ABC con los resultados sobre la mesa. La localidad, más allá de la Comunidad y la capital, es el principal motivo de orgullo popular en estas municipales, donde el rojo ha ganado terreno al azul en el mapa.

[Resultado de las elecciones municipales en Madrid]

Frente al avance socialista en territorios clave como el cinturón sur y el Corredor del Henares, Vázquez se presenta como el dique de contención del PP, con el mejor resultado del partido en España en poblaciones de esta dimensión. El regidor torrejonero obtuvo el domingo el 57,54 por ciento de los votos (34.541 apoyos), lo que se traduce en un mandato en solitario con 19 concejales, cinco más que en 2015 y de los necesarios para formar gobierno.

La mayoría, la cuarta consecutiva de la formación en la localidad, se reconoce como un resultado más propio de los éxitos populares de 2011 que de la actualidad, con los dos bloques ideológicos divididos hasta en siete formaciones en muchos casos. «Nuestra fórmula no es otra que la gestión y anteponer siempre los intereses de los vecinos y vecinas de Torrejón de Ardoz a cualquier partidismo», añade.

Como en el resto de la Comunidad, lo refrendado en las urnas es un alivio para el partido de Pablo Casado, que hasta en ciudades como esta había perdido casi todo su terreno. La victoria de Ignacio Vázquez contrasta con los datos del 28-A, cuando el PP pasó a ser la cuarta opción para los vecinos. «Lo hemos logrado gracias a una gestión excelente en la que hemos consolidado el mayor proceso de transformación y mejora de la historia de Torrejón de Ardoz», explica el regidor.

El PSOE gobernará en solitario en Arganda del Rey y el PP en Boadilla del Monte y Tres Cantos

Feudo socialista

El caso de Ayala en Fuenlabrada es la enésima confirmación de que no existe en la Comunidad un feudo socialista como este pueblo de la zona sur. La localidad, que no conoce un gobierno de otro signo desde la llegada de la democracia, respaldó al actual alcalde con una mayoría absoluta del 55,5 por ciento de los electores (48.743 papeletas), representada en 16 ediles. Sus rivales se quedaron con las migajas, sacando no más de los cuatro representantes de Ciudadanos, el segundo partido más votado. El PP, que bajó al tercer puesto, se quedó en tres; mientras que Vox y Podemos sumaron dos, respectivamente.

«Las urnas han refrendado un trabajo bien hecho y un programa electoral que ha ilusionado a la ciudad», defiende Ayala, que sucedió en el cargo en febrero a Manuel Robles, histórico dirigente socialista en Fuenlabrada «Esta amplia mayoría llevar a cabo los proyectos que tenemos comprometidos con los ciudadanos», declaró tras conocer los resultados.

Otras mayorías

La tónica generalizada en la Comunidad fue la de unos ayuntamientos divididos y con el PP y el PSOE necesitados de pactos con Ciudadanos, Vox o las marcas locales de Podemos y Más Madrid. Sin embargo, aunque sin la autoridad de Fuenlabrada y Torrejón, ambos partidos también lograron mayorías absolutas en otros lugares de calado. Para los liderados por Pedro Sánchez destaca Arganda del Rey, con el candidato Guillermo Hita con trece ediles de 25 posibles; mientras que en el frente encabezado por Casado figuran Boadilla del Monte, con Javier Úbeda como candidato, y Tres Cantos, con el alcalde Jesús Moreno repitiendo su suerte de hace cuatro años.