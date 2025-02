Las protestas ciudadanas contra Sánchez siguen extendiéndose

Las caceroladas contra el Gobierno de Pedro Sánchez ya no se quedan en los balcones. Núñez de Balboa inició el domingo un movimiento que, tras una semana, gana adeptos al extenderse a las calles de otros barrios de Madrid capital y municipios de la región. La imagen de los ciudadanos con la bandera de España en la espalda y la olla en la mano ya no es solo visible en el Barrio de Salamanca, donde ayer volvieron a pasear, pasadas las 21 horas, entre medidas de seguridad de la Policía, para pedir que Sánchez abandone La Moncloa por su gestión sobre el coronavirus y el mantenimiento del confinamiento, en el día que se conoce que el presidente del Gobierno prevé ampliar el estado de alarma un mes.

Al igual que el viernes, los manifestantes consiguieron evitar las imágenes de aglomeraciones vistas hasta ese momento, no ocuparon la carretera y tan solo discurrieron entre las aceras de la «Milla de Oro». Además de Núñez de Balboa, caminaron por Ayala, Don Ramón de la Cruz y Velázquez, donde daban la vuelta para retornar al punto álgido de las protestas. Aunque la mayoría portaba mascarillas, no consiguieron, como ya es habitual, respetar la distancia de seguridad. Como anécdota de la jornada, Joaquín, uno de los asiduos que acude todos los días con su megáfono y característica gorra, llevó ayer, además, una caja de mascarilla quirúrjica que iba repartiendo a todos aquellos que no tuvieran.

No contentos con extender las protestas a otras zonas, los creadores de Resistencia Democrática, como se denominan en las redes sociales, han habilitado una página web para que los barrios que así lo deseen creen una zona de paseo en la que manifestarse. Esta lleva como nombre «Federación de Paseos Resistencia Democrática » y busca divulgar las caceroladas y compartir las quejas en conferencias.

Las críticas continuaron en barrios como Pinar de Chamartín y Aravaca, pero, además, se sumaron otros, como la zona del Paseo de la Habana y la céntrica Cea Bermúdez. En el Paseo de la Castellana los vecinos desplegaron una pancarta gigante con la cara de Sánchez tachada en la que se podía leer: «Un buen Gobierno obedece».

Pero si hubo un sitio en la capital en el que resonó con fuerza fue en la calle de Ferraz , frente a la sede del PSOE, hasta donde se desplazaron varios furgones de la UIP de la Policía Nacional así como coches del Cuerpo Municipal. Hubo un cántico que destacó sobre los demás, tal vez por encontrarse los manifestantes en ese lugar preciso: «¡Dimisión!» .

En los municipios, Alcorcón (en el parque de Lisboa) y Villaviciosa de Odón también se echaron a la vía pública. Fuera de Madrid, Logroño, Zaragoza, Salamanca y Sevilla vivieron también protestas.