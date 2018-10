El presidente regional exige a Carmena que paralice Madrid Central Las restricciones al tráfico en la almendra madrileña supondrán «300.000 viajes más de Metro al día» en un servicio ya sobresaturado

Sara Medialdea

@smedial Seguir MADRID Actualizado: 23/10/2018 12:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente regional, Ángel Garrido, ha exigido esta mañana a Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, de manera formal que paralice la aplicación del plan Madrid Central hasta que se planifique convenientemente la manera de cubrir el incremento de la demanda de transporte público que se va a generar. Ha advertido el jefe del ejecutivo madrileño que estas restricciones de tráfico en la zona centro de Madrid supondrán «300.000 viajes más de Metro al día», en un momento en que este transporte está ya sobresaturado -tal y como denuncian los usuarios a diario- tras el incremento de demanda de 100.000 usuarios al día que se ha registrado en lo que va de año.

Los responsables autonómicos van a pedir que el Consorcio Regional de Transportes realice una convocatoria extraordinaria de la comisión delegada, para hablar de manera monográfica de Madrid Central. Afirman en la Comunidad que en las dos últimas reuniones de esta comisión del Consorcio, celebradas este mismo año, el Ayuntamiento no ha aportado ningún dato sobre el proyecto Madrid Central.

Garrido matiza que no está en contra de todo el planteamiento de Madrid Central, pero sí de que lo pongan en marcha sin haberlo previsto anteriormente. «Dos diapositivas es todo el legado que nos ha mandado el Ayuntamiento de Madrid» sobre este proyecto, y con ese único planteamiento, plantean la necesidad de 100 autobuses más de la EMT.

«Cerrar más de 400 hectáreas no se puede hacer de la noche a la mañana sin aportar ni un solo papel que lo justifique», afirma Garrido. Por eso, no descartan aplicar otras medidas, incluso acudir a los tribunales, si no les hacen caso en el Ayuntamiento. Recuerdan también que hay un 40 por ciento de las personas que circulan en Madrid cada día que llegan de otros municipios, y también habría que estudiar mejoras en la oferta de transporte público en ese tipo de movimientos.

Entre las medidas que va a tomar la Comunidad, aunque más a medio y largo plazo -dado que Madrid Central se pondrá en marcha el 23 de noviembre-, están la contratación en 2019 de 100 conductores más, y van a comprar 60 nuevos trenes, con una inversión de 700 millones de euros.