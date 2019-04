Portazo del «número 2» del PP en Madrid: «Renuncio a unas siglas donde no me quieren» Henríquez de Luna abandona su acta de concejal y el partido después de que le comunicasen que no da «el perfil del nuevo PP»

S. L. @abc_madrid MADRID Actualizado: 15/04/2019 12:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El «número» 2 del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, ha anunciado hoy su renuncia al acta de concejal y su baja en el partido. «Renuncio a unas siglas donde no me quieren, pero no a mis principios», ha escrito el edil en redes sociales. Según él mismo ha publicado, su dimisión se debe a que, «tras una vida defendiendo las ideas en las que creo», le han comunicado que no da el perfil «del nuevo PP». «Por respeto a los madrileños, coherencia y dignidad, he decido dejar mi acta de concejal y darme de baja», continúa Henríquez de Luna.

Íñigo Henríquez de Luna ocupaba hasta hoy la portavocía adjunta del grupo municipal y era vicepresidente de la Comisión no Permanente de Investigación. Además, era portavoz del partido en la Comisión de Economía y Hacienda.

En 2017, el hasta ahora edil compitió contra José Luis Martínez-Almeida, candidato actual para la Alcaldía, para suceder a Esperanza Aguirre tras su dimisión por el caso Lezo, precipitada por el ingreso en prisión de Ignacio González. «No oculto que sería un honor y me haría ilusión representar a mis compañeros y al partido en Madrid», aseguró tan solo hace dos años Henríquez de Luna, sin saber que 48 meses más tarde los concejales y el partido le retirarían su apoyo por, al parecer y según su testimonio, no haber hueco para él en la regeneración del PP.

Tras una vida defendiendo las ideas en las que creo, me comunican que "no doy el perfil del nuevo PP". Por respeto a los madrileños, coherencia y dignidad he decidido dejar mi acta de concejal y darme de baja. Renuncio a unas siglas donde no me quieren, pero no a mis principios. — I. Henríquez de Luna (@ihenriquezluna) 15 de abril de 2019

En ese momento, casi como si de una profecía se tratase, manifestó: «Soy una persona de partido y me adaptaré a lo que diga». Esa batalla la ganó entonces Martínez-Almeida, por 10 votos a ocho, pero hoy el partido ha hablado y el «número 2» en el Consistorio lo abandona.

La decisión se hace pública tan solo un día después de que se confirmasen los primeros nombres en la lista de Almeida para las elecciones múnicipales del 26-M. Como adenlató este diario, la nueva «número 2» será Andrea Levy, que abandona el Parlament de Cataluña para ocupar una silla en el Ayuntamiento de la capital, así como en el Congreso de los Diputados. Los puestos 3 y 4 están reservados, respectivamente, para Inma Saenz (edil de seguridad y movilidad del PP) y Borja Carabante (consejero delegado de Metro).

Justo después, y de manera sorpresiva, Engracia Hidalgo ocupa el número 5 de Almeida. Actual consejera de Economía, Empleo cambia la Asamblea por el Consistorio. Cierra la lista, de forma simbólica, el exalcalde José María Álvarez del Manzano, el regidor de la capital más votado de la historia,