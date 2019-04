«Las personas con discapacidad seguimos expulsadas de las aceras por los patinetes y las bicis de alquiler» El presidente del Cermi en Madrid reclama más controles policiales para evitar el mal estacionamiento de los vehículos en las zonas peatonales

Seguir Marta R. Domingo @MartaRDomingo Madrid Actualizado: 01/05/2019 00:38h

La invasión anárquica de los patinetesen la ciudad supuso un obstáculo difícil de salvar en el día a día de las personas con discapacidad visual o de quienes necesitan una silla de ruedas para desplazarse. La entrada en vigor el pasado octubre de la ordenanza de Movilidad Sostenible, que venía a regular la jungla en la que se habían convertido las aceras de la capital, fue su esperanza de que todo volviera la normalidad. Sin embargo, seis meses después de su puesta en marcha, desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) piden «más contundencia» y «más controles» a los infractores. «No vemos que la ordenanza haya solucionado el problema de los patinetes en las aceras, sino que se ha dispersado», expresa a ABC el presidente de Cermi en la Comunidad de Madrid, Óscar Moral.

Desde el pasado febrero, el Ayuntamiento limitó el número de patinetes a 10.000 y repartió las licencias a todos los distritos de la capital. «La situación es parecida al principio, hay menos patinetes en la zona centro, pero se han trasladado a otros barrios», indica Moral, que critica que los usuarios los dejen «abandonados» tanto los patinetes eléctricos como las bicis de alquiler sin bases de estacionamiento.

Su propuesta pasa por expulsar definitivamente de las aceras a todos los vehículos de movilidad urbana. Pero no solo a la hora de circular, como ya se ha regulado en ese sentido, sino también en cuanto al aparcamiento. «Para la mayoría es imposible transitar algunas calles. Las personas con discapacidad seguimos expulsadas de la acera porque nos exponemos a chocarnos contra los vehículos mal aparcados constantemente», se queja Moral, con conocimiento de causa.

Desde su punto de vista, los patinetes, las bicis y las motos de alquiler deberían tener espacios específicos para aparcar como sucede con Bicimad. Y, en el caso de que no tengan zona de estacionamiento propia, deberían hacerlo siempre en la calzada. «Las aceras no pueden ser propiedad de los vehículos. Igual que los peatones no podemos ir por la calzada por cuestiones de seguridad, los viandantes queremos igualdad en este sentido», replica el presidente del Cermi, que destaca también la necesidad de que esta demanda sea recogida en una regulación de ámbito estatal. «No estamos en contra de los patinetes ni de estas nuevas formas de movilidad sostenible, pero sí que pedimos que se garantice la accesibilidad y la seguridad de las aceras», reitera.

Su protesta por preservar sus derechos a desplazarse con «libertad y seguridad» por las calles concentró a más de 200 personas frente a la sede del Ayuntamiento de Madrid el pasado diciembre. No descartan volver a emprender medidas de presión si, durante los próximos meses, no se ven mejoras en el cumplimiento de la ordenanza. Mientras tanto, seguirán denunciando las malas prácticas a través de la oficina de atención al ciudadano y en el 010.