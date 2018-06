Los organizadores del Orgullo Gay mantienen su veto a Ángel Garrido Se dan de plazo hasta la semana próxima para tomar una decisión definitiva

Sara Medialdea

@smedial Seguir MADRID Actualizado: 29/06/2018 13:09h

Los organizadores del Orgullo Gay mantienen su veto al presidente de los madrileños. El «castigo» es una forma de presión para que se acelere el cumplimiento de leyes como la de la LGTBIfobia, que lleva dos años aprobada pero cuya aplicación práctica lleva «mucho retraso», ha denunciado Jesús Grande, presidente de COGAM. El presidente Garrido considera «un error para los fines que persigue ese movimiento».

«No creemos que ahora mismo haya motivos para invitar a la Comunidad porque las leyes sobre el colectivo que se aprobaron hace dos años están muy retrasadas», ha señalado Grande. El portavoz de COGAM insiste en esta acción como medida de presión y recuerda además que «no tenemos obligación de invitar a ninguna institución; se hace por cortesía». Esta mañana, de hecho, no comparecieron ante la prensa junto a Ángel Garrido al finalizar su encuentro.

A esto le ha respondido el presidente Garrido afirmando que «todas las leyes se cumplen en su totalidad, aunque en ocasiones tienen ritmos diferente». Afirma que los últimos consejos de gobierno han dado luz verde a cuestiones concretas como el protocolo escolar o la tarjeta sanitaria para el colectivo «trans», aunque reconoce que «tal vez ha faltado transmisión de información». En todo caso, se ha ofrecido a reunirse con el colectivo LGTBI para buscar solución a «cualquier problema concreto que planteen».

Jesús Grande ha reconocido, por su parte, que no es cierto que desde el Gobierno regional hayan amenazado al colectivo con retirarles ninguna subvención por este conflicto. «Eso ha sido una tergiversación de mis palabras», asegura. En todo caso, la decisión última sobre si invitan o no al presidente regional a asistir a la manifestación del Orgullo no se va a tomar hasta la próxima semana. Mientras, el PP espera.