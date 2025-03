La oposición evita una «caza de brujas» hasta que hable Dancausa sobre el caso de la red de menores prostituidas en Madrid

La oposición regional espera a la consejera de Política Social y Familia, Concepción Dancausa , en la Asamblea de Madrid. Hasta conocer su versión sobre la responsabilidad de la Comunidad sobre las niñas que formaban parte de una red de extorsión sexual, sobre si estaban tuteladas o no y cuántas eran, prefiere mantener la prudencia.

De momento, no quieren hacer de esta cuestión un tema de confrontación total con el Ejecutivo de Ayuso, ni «caza de brujas», ni «arma de confrontación», según las declaraciones recabadas por ABC. Quizás porque formaciones políticas como el PSOE y Unidas Podemos tienen sobre su partido el estigma de lo que sucedió en Baleares, al negarse a apoyar una comisión de investigación sobre lo sucedido en menores tuteladas por el Gobierno balear , que fueron también prostituidas pero por una red de los propios centros de acogida, no como en Madrid, que era de delincuentes externos .

El G rupo Popular se defiende afirmando que la Consejería de Política Social actuó conforme a la información que le suministró la Delegación del Gobierno en Madrid en el momento de los hechos: que no existían menores tuteladas, según fuentes populares.

Tomar medidas

La clave estará en la comparecencia de Dancausa, que se ha pedido, tanto en el Pleno de la A samblea de Madrid , como en las comisiones. Al ser enero un mes sin actividad en la Cámara, tendrá que ser la Mesa la que acuerde cuándo y en qué formato se producirá la presencia de la consejera. Si será a petición propia , que todavía no se ha formalizado, y con carácter extraordinario, por lo que se podría habilitar enero; o habrá que esperar a febrero , cuando se inicie la actividad parlamentaria ordinaria.

Mientras esta decisión se adopta, Más Madrid , PSOE, Vox y Unidas Podemos piden «arrojar luz sobre lo sucedido» y tomar medidas para que hechos como éste no vuelvan a repetirse. La portavoz de la oposición, Mónica García , de Más Madrid, lo tiene claro: «Este caso no puede servir para tirarnos los trastos a la cabeza, los unos a los otros, ni para esparcir más enfrentamiento. Es un caso lo suficientemente grave como para que seamos capaces de colaborar en esclarecer los hechos». A su juicio, lo importante es «arrojar luz» antes de «dirimir responsabilidades», y ofrece su colaboración «para lo que sea necesario», todo ello encaminado a que la Comunidad garantice el bienestar de las menores. Lo que García no considera admisibles son «los silencios, los bulos, ni los tuits contradictorios».

La portavoz de Políticas Sociales del Grupo Socialista, Lorena Morales, considera «grave» que la Comunidad no haya sido «transparente desde el primer momento» y que ahora «lo más urgente» es que Dancausa «comparezca lo antes posible y explique por qué no se dio la información adecuada». En declaraciones a ABC no se mostró partidaria de poner en marcha una «caza de brujas», sino que se trata de «averiguar si hay más menores susceptibles de ser prostituidas».

«Gran responsabilidad»

Los socialistas van a presentar una Proposición no de Ley para que se tomen medidas y estos hechos no vuelvan a pasar: «Es una gran responsabilidad, pero la Consejería tiene que estar a la altura. Ahí tendrá al PSOE, sí se impulsan estas medidas».

Desde Podemos, la portavoz de temas sociales, Paloma García, tampoco quiere utilizar el tema como «arma política», pero si las explicaciones no le convencen acudirán a la Fiscalía y pedirán una comisión de investigación.

Finalmente, Vox ha presentado una batería de preguntas y pide la comparecencia de Dancausa. Asimismo, la portavoz, Rocío Monasterio , se pregunta: «¿Nadie se dio cuenta hasta que una se pudo escapar?».

El Grupo Popular apoya la intención de la consejera de comparecer en la Asamblea y defiende la actuación que ha tenido hasta ahora, en función de los datos que le fue proporcionando la Delegación del Gobierno en Madrid.

«Cuando conocimos el caso, el día 3, el consejero de Presidencia habló con la Delegación del Gobierno y negaban la existencia de la operación y, en segundo lugar, que no existían menores tuteladas, y así lo dice la nota de la Policía», aseguran a ABC fuentes populares.

«Si la Policía primero me dice que no y después que sí, yo le creo, y entonces empiezo a analizar. Una de las denuncias partió de uno de los responsables del centro al ver que la chica le pidió auxilio. Teniendo en cuenta que es un tema de menores no se sabe qué información se puede dar y compartir», insisten en el PP.