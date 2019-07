La mujer hallada en el Tajo, antes de morir: «Intentan quitarme la vida por razones que desconozco» Patricia Rosado, de nacionalidad española, desapareció en Madrid el pasado 10 de julio

Patricia Rosado Mateo, la mujer desaparecida en Madrid el pasado 10 de julio y encontrada sin vida, ya alertó de que estaba en peligro a través de un video grabado y publicado por ella misma el pasado 27 de febrero de este año.

Visiblemente conmocionada, aseguró: «Estoy luchando por mi vida, estoy intentando mantenerme viva». Al parecer, tras estar viviendo durante 16 años en España, Patricia Rosado asegura que no la dejaban salir y tuvo que «coger un avión a Santo Domingo». El video lo grabó durante su estancia en República Dominicana, su país, donde cuenta que seguía «viviendo la misma situación» que en España. Sin embargo, tuvo que regresar a Madrid, pues fue en la capital donde se le perdió la pista.

«No sé lo que quieren hacer conmigo; intentan quitarme la vida por alguna razón que yo desconozco totalmente», llegó a decir. En el video cuenta que es vegetariana desde hace ya tres años: «No sé si eso tendrá que ver con algo de lo que está pasando pero Naciones Unidas no está haciendo nada para resolver mi problema, como con el tema de Venezuela». Aseguraba que no podía ni dormir, pidiendo que se investigara y se averigüara lo que estaba pasando: «Que no se tenga en cuenta el color de mi piel», añadía.

Fue a primera hora de la mañana del día de ayer cuando el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha alertó de un cuerpo flotando en el río Tajo, en la zona del Barco de Pasaje, a su paso por Toledo.

Se trata del cadáver de una mujer de 31 años que fue localizado en la zona del Barco de Pasaje, cerca de la presa de la Plaza del Diamantista. En este lugar, los bomberos rescataron el cuerpo del río y el médico de la UVI certificó su fallecimiento.

Aunque la identidad de la víctima no está aún confirmada, se cree que este suceso podría estar relacionado con la desaparición de Patricia Rosado, de nacionalidad española y procedente de República Dominicana. La Asociación SOS Desaparecidos había pedido la colaboración ciudadana para encontrarla. Tenía el pelo negro y rizado, los ojos oscuros, una estatura de 1,55 metros y era de complexión delgada. Según fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, fue uno de sus familiares quien denunció su desaparición un día después.

Teniendo en cuenta la edad, el día de la desaparición y las características físicas del cuerpo, todo parece indicar que se trata de la misma persona. Además, SOS Desaparecidos desactivó ayer la alerta para encontrar a Patricia Rosado informando de que había sido localizado su cuerpo sin vida, todo ello después de conocerse la noticia sobre el hallazgo del cadáver de una mujer en el Tajo.