Dos de Mayo Garrido se topa con el pasado en su regreso a Sol tras su fuga a Ciudadanos Rollán preside en funciones los actos del Dos de Mayo, a los que acudirán Casado y Aguirre

Seguir Marta R. Domingo @MartaRDomingo Madrid Actualizado: 02/05/2019 00:35h

ParaÁngel Garrido no hay Dos de Mayo que no sea atípico. El exmandatario de la Comunidad de Madrid tuvo que presidir el año pasado la recepción en la Puerta del Sol apenas una semana después de la convulsa salida de su predecesora, Cristina Cifuentes. Y, hoy, el contexto no será menos tenso. Hace justo ocho días que, tras 28 años en el Partido Popular, Garrido aparecía junto a su hasta entonces rival en la Asamblea, Ignacio Aguado, para anunciar que abandonaba el cuarto puesto en la lista del PP al Parlamento Europeo para ir el número 13 en la candidatura de la formación naranja a la cámara madrileña. Garrido, como exmandatario regional que fue, está invitado a la cita y compartirá patio de butacas en la Real Casa de Correos de Sol, además de con sus excompañeros de gobierno, con el presidente de su antiguo partido, Pablo Casado, que un año atrás sólo sonaba en las quinielas como candidato a alcalde de Madrid.

Aquel Dos de Mayo de 2018 Garrido empezaba su «candidatura en la sombra» para consolidarse como líder del Ejecutivo autonómico. Ni siquiera para suceder de forma temporal a Cifuentes las tenía todas consigo. Sobre la mesa había otros nombres como el de el portavoz en la Asamblea Enrique Ossorio, el consejero Alfonso Serrano o el propio Pedro Rollán, que hoy preside en funciones la entrega de medallas.

Enfrente, en los asientos reservados a expresidentes, Garrido sólo tuvo al socialista Joaquín Leguina. Ningún otro exmandatario regional acudió a la cita. En esta ocasión, no ha sido invitado Ignacio González (por estar imputado en la operación Lezo), pero sí que se topará con Esperanza Aguirre, que regresa a Sol tras dos años de ausencias. Dejó de acudir cuando dimitió como portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital.

Antesala de la campaña

Al acto que presidirá Pedro Rollán como presidente en funciones -tras pasar por las consejerías de Transportes, Medio Ambiente y Presidencia- acudirán un millar de invitados, entre los que estarán todos los candidatos a la presidencia autonómica y al Consistorio de la capital. Será inevitable que apenas cuatro días después de las elecciones generales y a 25 de los comicios autonómicos y locales no se tanteen en los corrillos los posibles pactos. La recepción, que comenzará a las 13 horas, servirá, además, como antesala de la campaña electoral.

Medalla de Oro a Raphael

Dos horas antes de que los políticos se dispersen entre una maraña de camareros y periodistas, Rollán subirá al escenario del patio central de la Real Casa de Correos para entregar las Medallas de la Comunidad y las Condecoraciones de la Orden del Dos de Mayo. Raphael, el presidente del Patronato del Teatro Real, Gregorio Marañón, e Ignacio Echeverría (a título póstumo), el «héroe del monopatín» asesinado en Londres, recibirán la máxima distinción de la Comunidad.

En su discurso, Rollán defenderá «la vigencia de los valores que inspiraron el levantamiento del Dos de Mayo, como la solidaridad entre españoles», y remarcará «la solidez y estabilidad de las instuciones autonómicas», adelantaron a Ep desde el gobierno regional. Aunque sus palabras se escucharán con especial antención, el día estará marcado por gestos, que irán cargados de mensaje.