ENTREVISTA Marta Rivera de la Cruz: «Voy a hacer una apuesta por que vuelvan los premios Goya, Forqué y Feroz» La consejera de Cultura de la Comunidad quiere que la región no se quede fuera de ninguno de los hitos culturales, y que los Teatros del Canal «vayan a más»

La consejera de Cultura Turismo, Marta Rivera de la Cruz (Cs), «una gallega que vive en Madrid, o una madrileña de Lugo», como a ella le gusta decir, llega al cargo «con mucho vértigo y con mucha responsabilidad». Aunque tiene, como todos, «sueños en grande», prefiere de momento centrarse en reforzar las infraestructuras culturales que ya existen. Presume de un Gobierno regional donde hay «una mujer mandando sobre muchos hombres».

¿Porqué da el salto del Congreso a una responsabilidad de gestión en Madrid?

Primero, el hecho de que te lo propongan es un ogullo, que indica una confianza y eso es muy bonito. Y luego, porque yo creo que cuando uno está en política, en el servicio público, tiene que intentar hacer lo que mejor sabe hacer, y yo lo que mejor sé hacer es meterme de lleno en asuntos de cultura. Con mucho vértigo, y mucho respeto al reto, pero también como una responsabilidad que se tiene con la ciudad que me acogió: yo soy una gallega que vive en Madrid, o una madrileña de Lugo.

La primera visita pública que hizo fue a los Teatros del Canal. ¿Lanzaba un mensaje? Han sido el emblema de la Comunidad.

Lo son, y tienen que seguir siéndolo, el buque insignia de la cultura madrileña. Y además, el proyecto Abierto en Canal es muy interesante; era una manera de reforzarlo.

¿Ha tomado decisión sobre quién va a gestionar los teatros del Canal?

No, la decisión no está tomada, se está trabajando en esto. Yo diría que los teatros del Canal ocupan una tercera parte de mi tiempo. Estoy escuchando a mucha gente, sobre todo con profesionales que me están dando su visión, lo que son, lo que podría ser y lo que debería ser en el futuro. Tenemos que ir a más. Se ha hecho un trabajo estupendo. Ha habido directores muy distintos: Albert Boadella, el proyecto interrumpido de Rigola, luego el de Natalia Alvarez, muy diferentes pero que todos han ido dejando su impronta y han ido enriqueciendo el Canal. Pero ahora llega otra época; la obligación es seguir hacia adelante.

¿Qué opina de la polémica por la suspensión del concierto de Luis Pastor?

Creo que hay que respetar los contratos: si una cosa está cerrada, yo lo voy a dejar cerrado, independientemente de lo que me gusta o no me gusta. Puedo entender que una persona elija un grupo según criterios que al fiinal siempre van a tener un sesgo personal, pero con un contrato que te encuentras hecho, hay que echarlo para adelante. Otro caso es el asunto de Def con Dos, que ahí entramos en otro terreno. Pero en el caso de Luis Pastor, se podría haber hecho de otra manera. Yo desde luego no lo habría hecho así.

¿Cree que se va a recuperar Madrid como sede de los premios Goya?

Es un tema que me preocupa mucho. Se han ido los Goya, los Forqué y los Feroz. Madrid es una ciudad que va al cine muchísimo, es ciudad de rodajes, es cinematográfica porque tiene muchas referencias del cine en ella; no puede ser que esté fuera del circuito de los tres premios de cinematografía. Y estamos viendo cómo recuperarlos; los Goya es más difícil porque está cerrado para varios años, pero los Forqué y los Feroz voy a hacer una apuesta porque vuelvan a Madrid. No podemos dejar que se nos escapen los hitos culturales.

¿Hacen falta nuevas infraestructuras culturales en Madrid?

Yo creo que lo que hace falta es renovar cosas que hay. No soy de proyectar cosas faraónicas, que impliquen un gasto; porque además entramos en una época que puede ser complicada. Evidentemente, a todos nos gusta soñar en grande, ves cosas que se podrían hacer, pero vamos a ser sensatos, a cuidar muy bien lo que tenemos, a reforzarlo, y a lo mejor dejar para más adelante meternos en proyectos interesantes, que hay cosas, pero no es el momento

Hace poco se realizaron hallazgos arqueológicos en las obras de la Plaza de España. ¿Está suficientemente protegido el patrimonio cultural en la región?

Tengo razones para pensar que, en líneas generales, sí. El día que aparecieron los restos en Plaza de España, a mí se me avisó en cuanto tuvo conocimiento la Comunidad, y al día siguiente me fui para allí con el subdirector general de Patrimonio. En cuanto el Ayuntamiento nos lo pidió oficialmente, a las 48 horas se elaboró el informe pertinente. Hay que proteger lo que es de todos, porque al final el patrimonio es parte de una historia común. Y hay que agilizar los procedimientos: lo que no puede estar es un expediente tres meses pendiente de evaluación para continuar o paralizar unas obras.

Es usted de las pocas mujeres que hay en el Gobierno de Madrid. ¿Las cuotas han fallado?

Siempre voy a pensar que hay pocas mujeres, en todos los sitios. Pero los equipos se conforman y uno no sabe la intrahistoria de esas formaciones; en mi caso hay un cargo que tiene un hombre que yo le ofrecí primero a una mujer, que no lo quiso aceptar. Me gusta pensar que la Comunidad de Madrid la preside una mujer. ¿Por qué no empezamos a pensar que hay una mujer mandando sobre muchos hombres?

¿Que le parecen políticias como el cheque cultural o el bono joven?

La cultura asequible tiene que ser una de las banderas. No quiero que nadie se quede sin entrar en un espectáculo por falta de recursos. Hablamos por supuesto de espectáculos públicos; no voy a entrar jamás en lo que tienen que hacer los privados. Pero creo que en otros países lo hacen mucho mejor: estuve una temporada en Londres y tenían la política del «last time»: media hora antes de la función se ponían a la venta los restos de las entradas a un precio irrisorio, para que no se quedaran asientos vacíos.

¿Cómo ve la consejería el problema de los pisos turísticos?

El problema existe, es un problema para los barrios, para los vecinos y también, por qué no decirlo, para los profesionales de la hostelería. Creo que la Comunidad ha dado un paso importante con la regulación de pisos turísticos, que está aprobada y visada por Bruselas. También creo que tiene que haber una regulación a nivel nacional me parece preocupante que Madrid sea una cosa, y que Toledo que está a 60 kilómetros sea otra... El usuario está confundido, no sabe siquiera si está participando en una actividad que es ilegal. Nosotros hemos hecho los deberes, pero hay otros que tienen que hacer los suyos.

¿Qué va a hacer la consejería con las fortificaciones de la Guerra Civil?

En otros países se hacen mapas de la arquitectura bélica. Hay 105 municipios de Madrid ocn vestigios importantes de la Guerra Civil. Hay 12 aeródromos,hay 82 estructuras militares defensivas; hay 2.000 estructuras militres de diferentes materiales. Todo esto pueden ser focos de atención turística, y están en municipios pequeños. Hay un plan muy ambicioso para hacer diferentes centros de interpretación; uno etá realizado, el Centro del Agua, y está en preparación uno en Navalagamella sobre mujeres en la guerra civil. Y vamos a crear uncentro de interpretación dedicado a los corresponsales de guerra. Hay varios municipios que pod´rian acogerlo; me parece precioso recuperar la emoria de los corresponsales. Dicen que la primera víctima en la guerra es la verdad: todos esos hombres y alguna mujer que se vinieron a España a escribir sobre lo que nos pasaban: coincidieron escritores como Dos Passos, Hemingway,Chaves Nogales, Marta Gellhorn, los fotógrafos … dedicar un lugar al recuerdo y la información sobre todos esos profesionales. Hay otro en marcha que es sobre la preservación de patrimonio sobre la guerra civil: cómo se protegieron los enclaves históricos importantes. Esto es información y es desarrollo para las zonas.

Llega el Año Galdós

Queremos hacer una actuación extra en el año Galdós: el 4 de enero es el centenario de lfallecimiento, y Madrid es Galdós. Porque Galdós al final es el ejempo del madrileño de fuera, el chico canario que se vino a Madrid... las novelas de Galdós son Madrid, y él es un chico de las Palmas de Gran Canaria que le dice a su padre que quiere estudiar Derecho porque se quiere venir a Madrid, y se hace madrileño desde que llega. Es la excusa, porque él reconoció que nunca le interesó estudiar. Queremos recuperar esa figura, revitalizarla, queremos colaborar con instituciones que ya están pensando en Galdós: la Real Academia, la Real de San fernando, el Instituto Cervantes, que la Noche de lso Libros tenga un foco especial en Galdós, que haya un plan para bibliortecas, un plan de conferencias... popularizar otra vez la figura de Galdós porque sorprendentemente las nuevas generaciones empiezan a desconectrse de los nombres clave de nuestra literatura, y a mi que se desconecten de Galdós me preocpua muchísimo.

¿Cree que estamos al borde de unas nuevas elecciones?

Quiero pernsar que no pero... evidentemente, no tiene buena pinta. Es increible que lso mismos que se pusieron de acuerdo en una moción de censura para tumbar un gobierno, al final se han enzarzado en una pelea por cargos y por sillones que al final es a lo que se ha reducido todo esto. España necesita un gobierno, la idea de cuatro eleccoines en cuatro años espanta a cualquiera. A mi me ha sorprendido la poca cintura política de quien ganó las elecciones, Pedro Sánchez, y la obcecación de sus posibles socios de gobierno.

¿Entiende la postura de sus compañeros de partido que han dejado Ciudadanos porque pensaban que era mejor pactar con el PSOE?

A nivel personal, respeto cualquir decisión. Pero las cosas hay formas de hcerlas. Todos nos presentamos a las eleccoines con u nproyecto que fue clarísimo, porque se adoptó en una Ejecutiva, no fue una posición tomada a la ligera. Lo que no entiendo es el cambio de criterio. Nosotros no hemos cambiado. Si han cambiado ellos, no sé por qué, pero nadie puede decir que fue engañado, o que votó Cs engañado, o que se presentó en una lista pensando que esto era otra cosa.

¿Pero esto significa que Cs está ahora más cerca del PP que del PSOE?

No tiene por qué. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Nosotros dijimos que las políticas de Pedro Sánchez no las compartíamos, que el proyecto del sanchismo no va en abosluto con nosotros, el nuestor es u nproyecot de regeneración, liberal, de progreso, y creemos que le de Sanchez no lo es y no lo vamos a compartir.