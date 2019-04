Maltrato en la residencia de Los Nogales: «Mi madre murió y estaba bien cuando la dejé en su cuarto» El denunciante cree que las agresiones y las vejaciones desencadenaron el fallecimiento de su progenitora

La madre de Francisco, de 83 años y enferma de alzhéimer desde hacía tiempo, murió dos meses después de que su hijo grabara el vídeo que ha llevado a la Fiscalía a llevar el caso a los tribunales por las humillaciones y agresiones que sufrieron dos ancianas en la residencia de Los Nogales de Hortaleza. Este hombre cree que algún hecho relacionado con el comportamiento delictivo de los empleados a su progenitora desencadenó su muerte el pasado mes de julio. «La dejé en su cuarto y estaba bien, pero me llamaron a las pocas horas alertándome de que después de ducharla le había dado un síncope en la cama. Después, los médicos de la residencia lo calificaron de ictus, pero en el Hospital Ramón y Cajal no detectaron que fuera por esa causa. Tenía una infección generalizada. Los pañales se los cambiaban una o dos vez al día y no les sentaban para hacer sus necesidades», relata el denunciante a este diario.

Entrada a la residencia de Los Nogales en Hortaleza - GUILLERMO NAVARRO

Desde Los Nogales informaron de que no tenían conocimiento de los vídeos que había grabado Francisco. Dos de los empleados denunciados ya no trabajan allí porque tenían contratos de un año de duración y vencieron en verano. Al otro se le notificó ayer mismo su carta de despido. Se encargaba de hacer suplencias.

Desde este grupo empresarial se notificó mediante comunicado que se presentaría como acusación particular de los denunciados. «Los hechos descritos por la Fiscalía son deleznables y repugnantes; impropios de gerocultores», señalaron en su documento.

Una de las fotos que aportó el denunciante al centro en 2015 - ABC

Expedientes de sanción

Este centro cuenta con un concierto de la Comunidad de Madrid. Desde la Consejería de Políticas Sociales y Familia se detalló que no había constancia de ninguna queja al respecto. Por la tarde trasladaron que se iban a incoar dos expedientes sancionadores contra la residencia: uno a través de la Dirección General de Atención a la Dependencia y Mayor, y otro a través de los técnicos de Inspección de la Secretaría General Técnica de la Consejería por la denuncia presentada por la Fiscalía contra estos tres trabajadores. La resolución de estos dos procedimientos estará vinculada a la sentencia judicial. De momento, el Gobierno regional está recabando información para dar con todas las claves de la investigación.

Francisco anima a todas las personas que tengan a sus seres queridos en residencias y que sospechen que algo no funciona bien a que graben en el interior de sus habitaciones para despejar las dudas: «Por mucho que digan en carteles que no se pueda grabar, ése es el espacio, la casa de nuestros padres». Este hombre confía en que su caso sirva para mejorar los controles y la profesionalidad de los auxiliares geriátricos.