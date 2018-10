Guía para moverse por Madrid desde hoy: coches a 30 kilómetros hora y patinetes por la calzada

Patinetes, por la calzada a 20 o 30km/h

Dos usuarios de patinetes eléctricos arrancan un vehículo en la Puerta de Alcalá - GUILERMO NAVARRO

Los patinetes circularán prácticamente por todas las calles de Madrid, las que sean a 30 y a 20 y también por los carriles bici, pero a las aceras solo podrán subir los que no tengan motor –patinetes, motopatines o patines– y no superen los 5 kilómetros por hora. La edad mínima para ir en patinete eléctrico por las calles de Madrid será de 15 años. El Consistorio recomienda pero no establece como obligatorio el uso del casco, excepto para los menores de 16 años.

A diferencia de los que no llevan motor, los patinetes eléctricos no podrán circular en ningún caso por la acera. Por las calzadas, los patinetes deberán circular por la parte central del carril. Se prohíbe expresamente la circulación de los patinetes por los carriles bus, así como por los tramos de la M-30 sin semáforos, mientras que dentro de un año se analizará si se permite su circulación también por las «ciclocalles».