Guía para entender el nuevo protocolo anticontaminación que hoy entra en vigor Averigue qué días no podrá circular y/o aparcar y por qué zonas, según el distintivo ambiental de su vehículo

Sara Medialdea

Este lunes entra en vigor el nuevo protocolo para episodios de alta contaminación en Madrid. Pero que nadie se asuste: no es tan complicado como parece a simple vista. Eso sí, es necesario que el conductor cuente en su vehículo con el distintivo ambiental que facilita la DGT. Motos y ciclomotores también tienen distintivos iguales a los de los coches. Hay cuatro: el cero es para coches eléctricos de batería o los híbridos enchufables, que son unos 9.516.

El segundo es el distintivo ECO, híbridos no enchufables, o los enchufables con menos de 40 kilómetros de autonomía o de gas natural. Lo tienen 50.858 vehículos. El tercer distintivo es el C, vehículos de gasolina posteriores a enero de 2006 o diésel a partir de 2014. Estos son 1.282.963 coches. El cuarto y último es el B, para vehículos de gasolina posteriores al 2000, o los de diésel posteriores a 2006. En total, suman 1.610.981 vehículos.

Quienes no tengan la pegatina pueden adquirirla en las oficinas de Correos, con cita previa, al precio de cinco euros. No cuentan con distintivo los vehículos de gasolina anteriores a 2000 o los diésel de antes de 2006. Se calcula que son unos 1.792.208 automóviles. El protocolo se activa si se superan los niveles de preaviso por contaminación: se pondrán en marcha las primeras medidas cuando dos estaciones de medición atmosférica de una misma zona de la ciudad sobrepasen los 180 microgramos por metro cúbico durante dos horas consecutivas de forma simultánea, o tres estaciones lo hacen durante tres horas consecutivas a la vez. A esto se le llama nivel de «preaviso».

Si las mediciones son superiores a 200 microgramos por metro cúbico, entonces se activa el nivel de «aviso». En caso de que sean tres estaciones de una misma zona las que superan, de forma simultánea y durante tres horas consecutivas los 400 microgramos, se activa la «alerta».

Escenario 1 El primer día de activación y con nivel de preaviso, la velocidad se limita a 70 kilómetros por hora en la M-30 y los accesos a Madrid dentro de la M-40, y se recomienda el uso del transporte público. Todos los coches –con o sin pegatina ambiental– pueden circular.

Escenario 2 El segundo día de preaviso, o cuando haya un día en nivel de aviso, a las medidas anteriores se unen otras dos: prohibido circular por la M-30 y su interior a los vehículos que no tienen dispositivo ambiental –1,7 millones en Madrid–. Y prohibido aparcar en la zona SER a los coches que no tengan dispositivo cero o ECO: los C y B podrán circular por la almendra central pero no estacionar en la calle.

Escenario 3 Este escenario entra cuando haya tres días consecutivos superando el nivel de preaviso o dos días el de aviso. A todas las medidas anteriores se le une otra más: prohibido circular en todo el término municipal a los vehículos sin distintivo (los de pegatina cero, ECO, C o B sí podrán circular por M-30 y centro, aunque no aparcar en la calle en la almendra central). Además, se recomienda no circular a los taxis libres que no estén de servicio, salvo que sean cero o ECO.

Escenario 4 Se activa tras cuatro días consecutivos superando el nivel de aviso. En esta circunstancia, además de todas las medidas ya en marcha, se prohibe circular en la M-30 y el interior de la misma a los coches con distintivo B. Es decir, sólo podrán circular por el tercer cinturón o la almendra central los de pegatina cero, ECO o C. Esto dejaría fuera del centro urbano a 3,3 millones de vehículos.

Escenario 5 Se activa en caso de alcanzar el nivel de alerta, y supone que sólo pueden circular los vehículos cero y ECO. Y en la zona SER únicamente podrán estacionar los de distintivo cero. También se prohibe la circulación de taxis libres que no estén de servicio, salvo que sean cero o ECO.

Las únicas excepciones a este estricto protocolo anticontaminación son los vehículos de transporte público colectivo, los vehículos para personas con movilidad reducida, los de reparto de mercancías y los servicios esenciales. La aplicación del protocolo será siempre gradual, y puede desactivarse en cualquier momento en función de las condiciones meteorológicas.

Cuándo se informa Con el anterior protocolo anticontaminación, el Ayuntamiento informaba en ocasiones de la entrada en vigor de medidas restrictivas a muy altas horas de la noche. Muchos conductores a primera hora de la mañana se encontraban con la sorpresa. Con este nuevo protocolo, el Gobierno municipal se compromete a informar antes de las 12 del mediodía, excepto en el caso de la restricción de velocidad a 70 kilómetros por hora en la M-30, que se aplicará a las 6 de la mañana del día siguiente a haberse producido la superación de niveles y hasta que cese el episodio de alta contaminación.

Las medidas de restricción de aparcamiento en la zona SER se aplicarán en su horario, de 9 a 21 horas de lunes a viernes y de 9 a 15 horas los sábados. En los parquímetros se mostrará un aviso en la pantalla informando de la prohibición de aparcamiento para determinados vehículos. Las medidas de restricción de circulación, a partir de las 6.30 horas y hasta las 22 horas.