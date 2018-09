Garrido pondrá en marcha un grupo de expertos para reflexionar sobre el futuro de la Comunidad de Madrid Estará integrado por instituciones, entidades y personalidades de diferentes ámbitos sociales, especialmente del económico



El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha anunciado hoy la creación de un grupo de expertos para «pensar» la Comunidad de Madrid del futuro. Un comité formado por instituciones y entidades representativas de los distintos sectores de la sociedad civil, así como profesionales a título individual que, según el Gobierno, permitirá reflexionar sobre la región desde una perspectiva principalmente económica, pero también sociológica, cultural o medioambiental.

«Se trata de personas que ya han demostrado su capacidad para ejercer ese liderazgo que queremos obtener; para que cada uno de ellos nos aporte su visión de Madrid, analice las necesidades de los madrileños y, tras un análisis colectivo, nos trasladen propuestas de futuro, para que se traduzcan en proyectos concretos a través de la acción de Gobierno», ha anunciado el líder del Ejecutivo regional durante su intervención en el Desayuno de Nueva Economía Forum, celebrado esta mañana en el Hotel Palace de Madrid.

Una cita que ha aprovechado para reflexionar sobre la importancia de profundizar en «la conciencia europeísta» de la Comunidad de Madrid. «Queremos que quienes se están formando ahora sean conscientes de nuestra integración en un gran proyecto colectivo de convivencia, de diversidad, de progreso social y de libertad, precisamente para prevenir y combatir los populismos disgregadores», ha afirmado el presidente madrileño para avanzar que creará una nueva asignatura sobre la Unión Europea

El objetivo, ha explicado, es que los alumnos madrileños de Educación Secundaria «profundicen en sus valores, historia, instituciones o normativa». La nueva asignatura, que será diseñada durante los próximos meses, se pondrá en marcha el próximo curso escolar 2019/20 según los cálculos del Gobierno regional.

Garrido viajará a Bruselas en octubre para participar en el Debate sobre el Estado de la Unión, que tendrá lugar en el Pleno del Comité Europeo de las Regiones. «Mientras algunos intentan separar y disgregar, mientras otros miran indolentemente, nosotros desde Madrid vamos a trabajar justo en la dirección contraria, en la integración, la vertebración y la cohesión de España y de España en Europa», ha apuntado Garrido en su discurso.

«Rebelión de la normalidad»

Tras recordar las 100 medidas anunciadas durante el reciente debate sobre el estado de la región, el presidente madrileño ha reivindicado «la revolución de la normalidad» frente a la «tentación de tener una ocurrencia distinta cada día, de buscar un titular fácil, de hacerse una foto, aunque sea una foto absurda, cuestión que llegó al límite de lo ridículo, con la de unas manos, que al parecer de forma esotérica, nos explican que mostraban determinación».

Garrido ha reivindicado no caer en la «política del marketing que solo dura un instante» y ha reclamado «trabajar con tesón impulsando proyectos lógicos, en plazos sensatos, que sirvan para transformar la realidad y mejorar la vida de las personas». «La política del titular, y la ansiedad de querer inventar la rueda todos los días, solo revela la impotencia para gobernar de quien cae en ella, porque durante la mayor parte del tiempo, lo importante no es inventar nuevas ruedas, sino saber utilizar las que ya están inventadas. No hay ejemplo más evidente de esto que el actual desgobierno de Pedro Sánchez», ha criticado en clave nacional.