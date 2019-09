Fallece un bebé de muerte súbita en una escuela infantil de Móstoles El Ayuntamiento constituido una comisión de investigación técnica con el objeto de «conocer las causas de lo sucedido».

S. L. @abc_madrid Madrid Actualizado: 24/09/2019 20:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un bebé de once meses ha fallecido este mediodía en una escuela infantil de Móstoles. Fuentes del Summa-112 han informado a este periódico que el pequeño ha fallecido a causa de muerte súbita, sin descartar que pudiera padecer alguna dolencia previa. Los equipos sanitarios desplazados no han podido hacer nada por salvar la vida del bebé, que no ha sufrido ningún tipo de accidente.

El Ayuntamiento de la localidad ha decretado dos días de luto oficial. Además, su Junta de Portavoces, reunida esta tarde con carácter de urgencia, ha decidido constituir una comisión de investigación técnica con el objeto de «conocer las causas de lo sucedido».

Desde el Consistorio se ha convocado un minuto de silencio, que tendrá lugar mañana, a las 12 horas, en la Plaza de España, como muestra de solidaridad y apoyo.