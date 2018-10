El Estado no dará ni un euro a la región para menores inmigrantes Reparte 40 millones entre las comunidades y sólo se quedan fuera Madrid y La Rioja

La región no va a recibir ni un euro de los 40 millones que el Gobierno central va a repartir entre las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla para ayudar en la atención a los menores inmigrantes no acompañados. La ayuda especial se presta desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez «por el incremento del número» de estos menores acogidos durante 2018. Pero según los datos con que cuenta el Ministerio de Sanidad, Madrid ha recibido cero menores más que el año pasado, pese a que la Comunidad afirma haber atendido a 1.161 hasta hoy, un 30 por ciento más que todos los de 2017.

De hecho, la consejera de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno, manifestaba su indignación nada más conocer la noticia de que Madrid había quedado excluida del reparto: «Es un nuevo agravio para los madrileños, que tienen que soportar ser ninguneados por el Gobierno de la nación».

Moreno ha planteado ante la Fiscalía de Madrid –y esta a su vez lo ha elevado a la del Estado– cómo es posible que decenas de menores inmigrantes lleguen solos a Madrid, «que no es puerto de mar», sin que nadie en ningún punto del camino los tutele y los ampare.

En todo caso, aclaró que «si el Gobierno de Pedro Sánchez hace la vista gorda con los menores inmigrantes no acompañados que llegan a Madrid», el ejecutivo regional «va a seguir ofreciéndoles acogimiento con recursos propios que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora». Este año calcula que han invertido en ello 17 millones de euros.

De los fondos estatales extraordinarios para este fin, 38 millones se han repartido entre las comunidades que reciben, o las que se comprometen a acoger, a menores; y dos serán para cubrir los gastos de las autonomías que sufran un incremento estacional hasta fin de año. Pero Madrid y La Rioja no reciben ni un euro, y tampoco se refleja que hayan tenido incremento en la cifra de menores recibidos.

Hacinados

En el caso de Madrid, hace unas semanas colectivos de trabajadores de la residencia de acogida de Hortaleza y partidos políticos como el PSOE o Podemos han denunciado «hacinamiento» ante la Fiscalía.

El portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, consideraba ayer «un lamento y un dolor que la Comunidad de Madrid se quede sin esos fondos» pero cree que obedece a «una gestión inadecuada de la inscripción, el registro, el seguimiento y la atención a los menores». Los fondos no llegan, dice, porque «a pesar de las denuncias, no se ha registrado debidamente la presencia de menores no acompañados en la Comunidad».