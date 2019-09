Elecciones generales 10-N Marta Higueras e Inés Sabanés se perfilan como números 2 y 3 de la lista de Errejón por Madrid El acuerdo está pendiente de que las bases de Equo ratifiquen el pacto de concurrir en las elecciones como coalición con Más País

La mano derecha de Manuela Carmenadurante su mandato en el Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, y la ex delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, se perfilan como puestos clave en la lista electoral de Más País que liderará Íñigo Errejónpor la circunscripción de Madrid. Según ha podido saber ABC, la ex delegada de Equidad se situaría en el segundo puesto seguida de la concejal de Equo, asegurándose ambas un escaño en el congreso tras el 10-N. A quien, por el momento, no le han encontrado hueco en los primeros puestos de la candidatura es a Rita Maestre.

Este acuerdo está pendiente de ser ratificado por las bases de Equo, que desde el pasado miércoles y hasta esta tarde votarán por vía telemática si suscriben el pacto para concurrir a las elecciones generales en coalición con la plataforma de Errejón o si, por el contrario, prefieren continuar al lado de Pablo Iglesias.

Para que Equo dé su brazo a torcer ha exigido que un candidato suyo se sitúe en un lugar relevante de la candidatura, «en los puestos 2 o 3» y, al menos, otras dos personas más estén en plazas inferiores. Por ello, se ha pensado en Sabanés para que represente a la formación verde en el podio. La ex delegada de Medio Ambiente ha ejercido de facto como portavoz de Más Madrid durante las últimas asambleas, lo que provocó las críticas de Juantxo López de Uralde, el coportavoz nacional de su formación.

«En los estatutos de Equo no se permite la doble militancia. Mucha gente de Equo no está de acuerdo con la presencia hoy de gente de Equomadrid en lo de Errejón», lanzó el líder de la formación ecologista y miembro de la dirección del grupo de Unidas Podemos. Unas duras declaraciones que suscitaron la respuesta de los militantes de Equo en Madrid, que salieron en defensa de Sabanés y evidenciaron la ruptura entre la agrupación madrileña y la nacional.

El diputado de Más Madrid de la Asamblea de Madrid y militante de Equo Alejandro Sánchez devolvió el golpe a López de Uralde al afirmar que él es «la persona menos indicada para acusar de doble militancia a compañeros», puesto que, dijo, «está funcionando como diputado de Podemos dentro de Unidas Podemos».

Equilibrio de fuerzas en Más Madrid

La presencia de Marta Higueras como número 2 de la lista de Errejón viene a consolidar el espacio de los herederos de Carmena en el partido. La que fue teniente de alcalde bajo el mandato de la exmagistrada es la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, puesto que tuvo que batallar con Rita Maestre. El pasado 17 de junio se escenificó un acuerdo que dejaba en tablas el reparto de poder entre las dos facciones en el Ayuntamiento. Entonces se definieron dos portavocías, una orgánica para Higueras, y otra mediática y de relaciones con el exterior para Maestre.

No es incompatible ejercer como concejal y diputado (ya lo hace Javier Ortega Smith, de Vox), pero de confirmarse la presencia de Higueras y Sabanés en las listas de Más País, está previsto que ambas abandonen el grupo municipal. En este caso, se volvería abrir en Más Madrid el debate sobre el liderazgo del partido en la capital y Maestre, de nuevo, no las tiene todas consigo.