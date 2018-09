Rafael Puyol

Ustedes habrán visto, como yo, que cuando la TV o los periódicos se refieren a hechos que les han pasado a las personas, mencionan siempre su edad. Ya no se emplean los genéricos de niños, jóvenes, adultos o mayores, sino los años exactos que normalmente se combinan con el género. Se dice así que un varón de 65 años fue mordido por un perro. Que a una doceañera le dio un ataque de móvil. O que un ladrón de bolsos fue repelido por una mujer de 47. Como si el hecho de tener 65, 12 o 47 fuera un rasgo esencial para explicar la naturaleza de esos acontecimientos.

Vivimos demasiado obsesionados con las edades cronológicas y las utilizamos para señalar hitos esenciales en la vida de las personas, muy particularmente de los mayores. Mucha gente cree que esa condición se adquiere cuando se cumple una determinada edad, a veces temprana, como los 50 o 55 años. Y lo malo es que esos guarismos se utilizan como línea divisoria de la capacidad de los individuos para seguir siendo útiles. Con 49 eres un tipo válido, pero al siguiente cumpleaños te conviertes en obsoleto e innecesario para seguir haciendo lo que hacías.

Tenemos que desmitificar el uso de los años exactos como criterio esencial de diferenciación. Tener una edad u otra no mide la valía de una persona para hacer determinadas cosas o desempeñar unas ocupaciones concretas. Lo hemos oído muchas veces. Se puede ser joven a los 70 años y mayor a los 40. Todo dependerá de la actitud mental y no de un criterio cuantitativo tan simple como la edad. Además no nos olvidemos del rejuvenecimiento físico y mental que experimentan las personas en nuestras sociedades. Como algunos estudios científicos han probado, los sujetos de 65 o 70 años equivalen a los que tenían 55 o 60 , hace dos décadas. En sociedades con millones de habitantes de más de 65 o más de 80 años, que inmediatamente calificamos de envejecidas, nunca hubo tantos mayores-jóvenes como ahora. Desgraciadamente, ni las empresas, ni algunos sectores de la sociedad se han enterado de ello.

Rafael Puyol Articulista de Opinión