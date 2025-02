SOS de los deportes de contacto: «El 95% de los gimnasios estamos abocados a cerrar»

En contra del criterio de las autoridades políticas de la región, Madrid estará, al menos, una semana más sin avanzar a la fase 1 de desescalada . Esto supone una situación crítica para miles de negocios que llevan más de dos meses con el cierre echado. Entre ellos, hay un sector, el de los gimnasios , especialmente vulnerable a un virus que se presume altamente contagioso y desde el que se sienten «totalmente abandonados» . Singularmente en lo que atañe a las escuelas de artes marciales y de deportes de combate , relegadas a un segundo plano en cuanto a las salas deportivas se refiere, donde el contacto es el motor básico para la práctica. Y es que las escuelas de judo, boxeo, kickboxing o artes marciales mixtas son, a su vez, fábricas de valores , refugio para miles de niños y adolescentes con problemas, el lugar donde refuerzan su autoestima o donde se esfuman las diferencias económicas .

De hecho, ante un panorama desolador, las federaciones españolas de judo, kárate, taekwondo, boxeo, kickboxing, esgrima y luchas olímpicas, que suman más de 300.000 licencias y 4.000 clubes en nuestro país, se han unido para pedir una desescalada más favorable para estos negocios. Desde este segmento, lanzan un SOS al Gobierno central y claman ante un panorama nada halagüeño. «Nosotros no podemos hacer absolutamente nada hasta la fase 1, en ese momento podremos abrir con un formato de entrenamientos personales y para deportistas federados o de alto rendimiento. Siempre trabajando de uno en uno y sin contacto», lamenta Pablo Ortín , al mando del club Santa Dolores de Pozuelo de Alarcón. En esta situación, en la cuál no perciben ni un euro de ingreso, llevan ya más de dos meses. «A los negocios pequeños nos cortan las alas. Estamos abocados a cerrar el 95% de los gimnasios , solo van a resistir los que tengan muy pocos gastos y que puedan meter una fuente económica como los entrenamientos personales», asegura.

En esta misma línea se expresa Israel Adrados , director deportivo de contacto de MadSport Academy , un local situado en las cercanías del metro de Suanzes. «Cuando menos, el 50% de los gimnasios van a cerrar. Casi ningún gimnasio trabaja en propiedad, tienen que afrontar muchos gastos sin ningún tipo de entrada de dinero. A la hora de reabrir, nos topamos con las condiciones impuestas desde Sanidad. La situación es desastrosa . Van a ser cinco meses prácticamente cerrados. Es la muerte natural del gimnasio como lo entendíamos antes », analiza este entrenador de artes marciales mixtas, aunque tiene la fortuna de contar un local de grandes dimensiones. «Vamos a establecer unas cuadrículas de 4x4 metros para cada persona, adaptando el tipo de entrenamiento a un trabajo muy individual sin contacto, potenciando el trabajo físico para la recuperación de los atletas, como si fuese una pretemporada, con mucho trabajo técnico y clases de 40 minutos. Nosotros ya contábamos con un sistema de reserva de clases y es el método necesario para continuar con la actividad », relata.

Vista exterior del gimnasio MadSport Academy, cerrado por el coronavirus ABC

Una labor deportiva y social

David Balarezo lleva 15 años comandando el Kiofu , una institución de las artes marciales en la región. Creada en 1969, esta escuela, cuyo futuro ahora es incierto, es el abrazo que se le priva en su entorno social a muchos de sus alumnos . «El problema es que nos meten en el mismo saco que los gimnasios convencionales. Cuando se habla de los gimnasios, la gente piensa en grandes cadenas, pero nadie se acuerda de las escuelas de artes marciales y deportes de contacto, que tenemos una labor importantísima . Un 50% de nuestro público son menores de edad, desde niños a adolescentes, que están en situación de riesgo y si les quitas esta actividad pueden colocarse de nuevo en la situación de peligrosidad en la que estaban antes de entrar en el gimnasio», apunta «Bala», como le conocen en el mundillo. Aunque nunca habían vivido una crisis similar desde que se puso en marcha la escuela, se niega a darse por vencido. «No voy a cerrar, pero no porque me den soluciones o ayudas, voy a mantener abierto por la familia que es el gimnasio . Es mi única fuente de ingresos y tengo dos niñas», suspira.

Por su parte, Pablo Ortín ha movido cielo y tierra para que les permitan aliviar las medidas tan restrictivas impuestas desde Sanidad. «He mandado muchísimos correos al Gobierno. Si alguien puede acudir a una peluquería por qué yo, en un gimnasio con muchos metros cuadrados, no puedo entrenar a los alumnos », se pregunta. «No nos están ayudando económicamente a los que participamos en este sector. Nadie aguanta un negocio sin facturar en tanto tiempo. Nos han dado una patadita para escondernos debajo de la alfombra . Las ligas de fútbol se van a reanudar en junio y hay mucho contacto», protesta. «La clave está en que las federaciones aporten a los equipos de competición test, que se realicen cada cierto tiempo, y si dan negativo se pueda entrenar con normalidad. Lo que no podemos hacer es parar todo el engranaje por si acaso porque si no, nos vamos a morir todos de hambre . Si tú apuestas por la Sanidad, que me parece bien, tienes que tener un soporte económico para sufragar los gastos. No puede ser que nos mantengan los mismos impuestos y solo nos dejen abrir a un 30% del aforo», añade este preparador.

Pese a contar con un amplio espacio, Pablo Ortín no puede dar clases a sus alumnos Isabel Permuy

En una situación próxima a la tragedia se sitúa el club deportivo San Blas Warriors , presidido por Antonio Sanders . Ellos, que son una entidad sin ánimo de lucro, tampoco han recibido ningún tipo de respaldo por parte del Gobierno. «Nosotros ya estábamos bastante fastidiados, pero mi sorpresa llega cuando veo que no voy a tener ninguna ayuda por ser un club deportivo sin ánimo de lucro. Lanzo un SOS porque mi situación y la del club es límite », solloza Sanders. «Pensar que has cumplido un sueño, que estás trabajando de lo que te gusta y recibir este estacazo sin ningún tipo de ayuda... Quiero recordar el trabajo social que hacemos, tenemos varios alumnos que sufren abusos y aquí ofrecemos el deporte como una vía de escape », subraya este entrenador de varias disciplinas de combate.

«5.000 euros» puede costar la reapertura

Cuando vayan pasando los días, si los números lo permiten, en la fase 2 podrían abrir estas salas deportivas, pero las limitaciones ahogan a los empresarios. « El desembolso para reabrir tu pequeño local te puede costar en torno a unos 5.000 euros y se está hablando de rebrotes en octubre . Para volver, hay que comprar equipos de protección individual, máquina de ozono, desinfectantes, tener un certificado de desinfección, establecer puntos limpios con hidrogeles y guantes, cerrar los vestuarios, señalizar el camino al usuario, marcar un área mínima de cuatro metros cuadrados con una distancia de dos metros... Esto es mucho menos que un 30% del aforo en un local pequeño », alerta Tinín Rodríguez , propietario del Detroit Boxing en Vallecas, que entrena a boxeadores de la talla de Jon Fernández o el excampeón mundial Sergio «Maravilla» Martínez. Para reinventarse, Tinín apunta a las clases personales, pero no quiere dejar fuera a los que han sido su mayor apoyo. « Las personas de un poder adquisitivo medio y bajo siempre han estado ahí y no hay que dejarlos de lado », dice este prestigioso entrenador que esperará a ver cómo evolucionada la epidemia para plantearse la reapertura.

Con todo, no será hasta la llamada «nueva normalidad» cuando estos negocios podrían volver a su actividad completa, que a todas luces continuaría siendo privada de ciertos aspectos esenciales en estas prácticas deportivas, cuya idiosincrasia choca de pleno con el nuevo coronavirus. La incógnita está en saber cuántos gimnasios habrán quebrado llegado ese momento .