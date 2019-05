Debate electoral Carmena promete una norma de emergencia residencial tras su fallido plan antidesahucio y de vivienda La falta de inversión presupuestaria, la baja construcción de pisos públicos, la alta presión fiscal, el fiasco antidesahucio y la limpieza han acorralado a la alcaldesa en el primer debate electoral de los candidatos a la Alcaldía de Madrid

Manuela Carmena prometió a los madrileños frenar los desahucios antes de las elecciones de 2015 y, hace dos años, construir más de 4.000 viviendas para el final de su actual mandato. Ninguna de las dos medidas se ha cumplido. Este lunes, para enmendarse, ha anunciado a golpe de titular y sin profundizar, un nuevo plan para solucionar la urgencia de dotar de un techo social a las 30.000 personas en lista de espera de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo: una ordenanza de emergencia residencial.

La regidora ha aprovechado el primer debate electoralde los seis candidatos a la Alcaldía de Madrid, desarrollado de 12.30 a 14 horas en la sede del Colegio Ofical de Arquitectos de Madrid (COAM), para trasladar esta propuesta. El encuentro ha discurrido sin grandes sorpresas sobre las líneas que se han esbozado de su futuro programa electoral y pactos de gobierno. Por primera vez se medían en un mismo espacio para vender su modelo de ciudad Manuela Carmena, candidata de Más Madrid y regidora de la capital; José Luis Martínez-Almeida (PP); José Vicente Hernández, Pepu (PSOE); Begoña Villacís, (Ciudadanos); Carlos Sánchez Mato (Madrid en pie) y Javier Ortega Smith (Vox).

No ha habido vencedores ni perdedores. En muchos casos, las iniciativas eran repetidas para todas las formaciones, como la construcción de aparcamientos disuasorios en la ciudad, otro de los suspensos de Ahora Madrid. El balance del encuentro organizado por el El País y la Cadena Ser ha sido el del ataque en bloque de las tres derechas a la gestión de la ex juez. En temática de vivienda es donde han llovido las mayores críticas. Se le ha echado en cara a la máxima representante de los madrileños sus promesas incumplidas de frenar los desahucios, no haber construido las más de 4.000 casas que aseguró erigir a final de legislatura, el bloqueo a los desarrollos del sureste, el gran precio del alquiler o la elevada presión fiscal. Hasta los dos partidos progresistas con los que podría formar gobierno Más Madrid, el PSOE y Madrid en pie, han reprobado su política en esta materia. La regidora ha tratado de salir airosa anunciando su nueva medida y subrayando que en estos momentos hay 3.300 casas en construcción.

Pepu Hernández ha destacado que, aunque el actual gobierno municipal ha heredado una ciudad con las cicatrices de 26 años del PP, Carmena «no ha sabido solucionar» este problema. Para Martínez-Almeida, la vivienda representa «de los mayores fracasos» de Ahora Madrid y ha prometido desde su partido allanar el camino en el sureste y la construcción de 15.000 pisos públicos a través de la intervención privada. Por su parte, Ortega Smith ha hecho alusión, a la par que al desarrollo de la operación Chamartín, el sureste y Campamento, a la posibilidad de dividir viviendas para ampliar el parque. El que fuera delegado de Economía y Hacenda, Sánchez Mato, ha dicho que espera incrementar hasta el 11% la vivienda pública, que actualmente representa el 1%, y Villacís ha señalado como clave desbloquear las licencias de entidades privadas para poder construir en la ciudad.

El moderador del debate (junto a Lucía González, de El País), Javier Casal (La Ser), ha preguntado a los invitados cuál creía que era el precio de alquiler de una vivienda que se veía en la pantalla: una casa sin ascensor, de 120 metros cuadrados, sin ascensor, situada en San Blas. Todos han dado su valor, salvo la alcaldesa, que ha soltado desatando las risas de los asistentes: «Yo no pediría nada porque no tengo ningún interés». El que más se ha acercado a la cifra real ha sido Sánchez Mato: 1.200 euros.