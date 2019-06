¿Cuándo se celebra el Orgullo Gay Madrid 2019? Todas las fechas que hay que apuntar para no perderse un gran festival que celebra la diversidad

La fiesta del Orgullo LGBT 2019 dará comienzo el próximo viernes 28 de junio. Apenas quedan 13 días para disfrutar de una gran fiesta como es el MADO, que inundará el Barrio de Chueca y algunas de las principales calles de Madrid. El festival tendrá actividades y grandes citas para celebrar, debatir y mostrar la diversidad que no concluirán hasta el 7 de julio.

Estas son las fechas que hay que apuntar para no perderse este evento que conmemora la primera manifestación mundial por los derechos del colectivo:

Viernes 28 de junio

El 28 de junio será el día de la inauguración del Orgullo LGBT 2019, por lo que se celebrará el 50 Aniversario Stonewall. Según el movimiento LGBT+, fue una mujer transgénero negra llamada Marsha P. Johnson, la que tiró el primer ladrillo en el icónico pub Stonewall Inn de Nueva York hace 50 años, lo que desató el movimiento moderno de liberación gay.

Así, los barrios de Malasaña, Las Letras, Lavapiés y Chueca se llenarán de eventos y actividades para celebrar un día tan especial.

Lunes 1 de julio

El 1 de julio se inaugurarán las jornadas de derechos humanos: Madrid Summit 2019. El Ayuntamiento lo define como un «espacio de encuentro, reflexión y reivindicación que trata las distintas áreas de la sociedad y la vida cotidiana en las que las personas LGTBQI experimentan la discriminación y la desigualdad».

Se celebrará durante tres días (1, 4 y 5 de julio) en tres sedes diferentes: Casa América, la Sede de la Secretaría de Estado de Igualdad (calle Alcalá, 37) y la Sede del Parlamento Europeo (Paseo de la Castellana, 46).

Miércoles 3 de julio

El pistoletazo de salida a las fiestas del Orgullo no se produce hasta que no se da el pregón. Así, la cantante Mónica Naranjo será la encargada de pronunciar el discurso el 3 de julio en la céntrica plaza de Pedro Zerolo. La propia artista lo pidió leer con el objetivo de «dar un paso al frente, ya que hoy más que nunca la equidistancia no sirve».

Jueves 4 de julio

El 4 de julio llega la divertida carrera de tacones en la calle Pelayo. Comenzará a las 18:00 horas contará con la drag Chumina Power como maestra de ceremonias y para animar a los participantes.

Los zapatos deberán tener como mínimo 15 centímetros de tacón para llegar a la meta cuanto antes y llevarse uno de los tres premios de 350, 250 y 150 euros.

Para inscribirse se podrá hacer en los siguientes establecimientos de Chueca: LL Bar (C/ Pelayo, 11), A Different Life (C/ Pelayo, 30), SR Fetish & Leather Shop (C/ Pelayo, 7) o The Paso Bar (Costanilla de Capuchinos, 1).

Viernes 5 de julio

El 5 de julio se celebrará la XII Edición Mr. Gay Pride España. Tendrá lugar la gran final del certamen durante la celebración del MADO'19 para elegir el representante icono del movimiento LGBT.

Sábado 6 de julio

El Desfile Madrid Gay Pride es el acto central del Orgullo. La manifestación está convocada para el día 6 de julio a las 17.30 en Atocha. Las carrozas recorrerán una de las principales arterias de Madrid desde Atocha hasta Colón y será la manifestación más grande del mundo.

Domingo 7 de julio

Todo llega a su fin el Día del Orgullo también. El 7 de julio será la clausura del MADO'19 con los últimos actos, de los que todavía no se ha revelado nada.