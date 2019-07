Carmena y sus ediles, al volante de vehículos contaminantes Más Madrid pide que se deroge la moratoria de multas activada por Almeida en defensa de la salud, pero tienen coches que funcionan con combustible. Ninguno cuenta con Cero Emisiones

Más Madrid encabeza con grupos ecologistas la campaña en defensa de Madrid Central contra el nuevo Gobierno que dirige José Luis Martínez-Almeida (PP). Exigen que se mantengan las multas, pese a los fallos que ha registrado el sistema, para garantizar la salud pública de los ciudadanos. Paradójicamente, como revela el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid, la mayoría de los ediles que abandonó Manuela Carmena el pasado 17 de junio por no querer estar en la oposición cuentan en su haber con coches contaminantes. Ninguno es Cero Emisiones.

La propia exregidora reveló en una entrevista a ABC el pasado mes de mayo que el vehículo familiar que posee no tiene ni distintivo ambiental. «Estamos viendo la posibilidad de venderle porque no tiene etiqueta ninguna de tan antiguo que es», confiaba.

La ex delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, tenía hasta febrero de 2016 un Peugeot 406 del año 2000 que se movía con combustible; lo cambió por otro modelo de esta misma marca. Ayer, ABC trató de saber cuál era, por si se trataba de uno Cero Emisiones o híbrido, pero desde Más Madrid contestaron que ella siempre se mueve «en bus o Cercanías», que además «tiene el carné caducado», que «no conduce» y que es «de su marido». Eludieron la respuesta pese a estar registrado a su nombre.

La «número dos» de Carmena, Marta Higueras, adquirió en marzo de 2017 un Nissan Qashqai, un modelo que sólo se vende con motor diésel o gasolina.

El ex delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, que vive dentro de Madrid Central, en Lavapiés, se hizo en febrero de 2016 con un BMW 320 que tampoco es verde.

Su compañera Esther Gómez mantiene desde abril de 2010 un Renault Megane que también funciona con carburante. En la misma línea se mueve Javier Barbero, quien fuera delegado de Seguridad y Emergencias, con una furgoneta Nissan NV200 del 2012, o José Manuel Calvo, ex responsable de Desarrollo Urbano Sostenible, con un Opel Astra cinco puertas 1,6 SVII.

La única que tiene un vehículo menos contaminante es Marta Gómez Lahoz, que se compró un Auris híbrido en enero de 2018, aunque conserva su Citröen C3 de marzo de 2011.

La que fuera concejala presidenta de Tetuán y Moncloa-Aravaca, Montserrat Galcerán, que ya no está en las filas de Más Madrid, también tenía un vehículo híbrido, un Lexus del año 2011.

El resto de los ediles de Más Madrid no mencionados, como Rita Maestre o Nacho Murgui, no registraron vehículos en el anterior mandato. De los nuevos, aún no se ha actualizado su perfil en el Portal de Transparencia.