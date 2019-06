Carmena pide a Villacís que emule a Valls y gire a la izquierda La regidora en funciones no está dispuesta, sin embargo, a entregar su apoyo a la líder de Cs en la capital para que sea la alcaldesa

S. L. @abc_madrid Madrid Actualizado: 02/06/2019 01:06h

La alcaldesa en funciones, Manuela Carmena, dio un giro de guión ayer en su discurso para afrontar los resultados electorales del 26 de mayo y pidió a Ciudadanos que calque la fórmula de Manuel Valls en Barcelona para revalidar su cargo. El ex primer ministro francés (Barcelona pel Canvi-Cs) está dispuesto a otorgar sus votos a Ada Colau (Barcelona En Comú) sin pedir nada a cambio para convertirla en alcaldesa junto a los votos del PSC y evitar así que el independentismo gobierne en el Ayuntamiento. Así, Carmena solicitó a la líder de Cs en la capital, Begoña Villacís, que le entregue su apoyo para frenar las negociaciones con Vox y una potencial entrada en el gobierno municipal junto al PP y la formación de Rivera.

Eso sí, tras ser preguntada si ella daría sus votos a Villacís recalcó que ella, Carmena, encabeza la lista más votada. En la madrugada de las elecciones municipales, la ex juez se dio por derrotada. Dijo que era consciente de que no podría gobernar y dejó claro que no tendería la mano a Cs para perpetuarse en el poder. Ayer, en un acto de entrega de premios sobre un concurso de huertos escolares sostenibles argumentó que aquel día tuvo «la impresión» de que «las tres derechas» formarían «un frente» unitario contra ella. «Me gustaría que no fuera así», se rearmó.

Por la tarde, una manifestación de decenas de personas se concentró a las puertas del Palacio de Cibeles al grito de «Madrid será la tumba del fascismo» para promover que Carmena continúe.