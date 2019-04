La calculada venganza de Ángel Garrido contra Pablo Casado «A mí se me avisó de que no era el candidato cuando se le nombró. Así que el partido entenderá que esto funciona así»

Seguir Marta R. Domingo @MartaRDomingo Madrid Actualizado: 24/04/2019 16:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Pablo Casado citó a Ángel Garridoa su despacho de Génova a las 20 horas del pasado 11 de enero. Apenas media hora después, la prensa ya había publicado que la candidata del PP a la Comunidad de Madrid sería Isabel Díaz Ayuso. Hoy, cuatro meses y medio después, a tan solo cuatro días de las elecciones generales, el expresidente de la Comunidad, histórico militante popular, le ha devuelto la estocada al que fuera su jefe: ha anunciado que deja su puesto número 4 en las listas a las elecciones europeas por integrarse en Ciudadanos para ser el número 13 a la Asamblea de Madrid.

«Aun no he llamado a Pablo Casado ni a ninguno de mis compañeros. A mí se me avisó de que no era el candidato a la Comunidad cuando ya se le había nombrado. Así que el partido entenderá que esto funciona así», ha reconocido sin tapujos Garrido, que esta misma tarde tenía un acto del PP europeo. Todos en la sede de Génova reconocían que «se acaban de enterar» por los medios de comunicación.

Garrido, que se sumaba «ilusionado» al proyecto de Casado para Europa partía de un puesto «cómodo», como el mismo ha reconocido, para afiliarse en un partido, el de Albert Rivera, al que no ha tenido reparos en criticar con dureza durante los plenos en la Asamblea de Madrid. «Hoy pediré la baja en el PP y me afiliaré en Ciudadanos, el que creo que es el proyecto ganador», ha afirmado en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto a Ignacio Aguado, sujetando una carpeta naranja con el logo de su nueva formación.

Aunque Garrido en el hemiciclo madrileño no tenía reparos en salir con artillería pesada contra los diputados de Ciudadanos y tratar con la condescendencia a los portavoces del partido al que ahora se afiliará, el expresidente era el enlace del gobierno de Cristina Cifuentes con Aguado. Su relación, como él mismo ha admitido, siempre ha sido «cercana» y en «esto últimos días» ha servido para fraguar el acuerdo.

A Casado le ha deseado en un mensaje cargado de intención «que se sepa rodear de los mejores y apartar de su lado a los que sólo trabajan para sí mismos»