Almeida y Villacís escenifican su sintonía: «Estos 100 primeros días son la antesala de cuatro años más» El alcalde y la vicealcaldesa hacen balance en el Palacio de Cibeles de los primeros tres meses de su Gobierno bicolor en el Ayuntamiento de Madrid

José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacis han hecho balance esta mañana de los primeros 100 días del Gobierno bicolor que PP y Ciudadanos han puesto en marcha en el Ayuntamiento de Madrid. En el mirador de CentroCentro, con el skyline como testigo, el alcalde y la vicealcaldesa de la capital han presentado este breve periodo de funcionamiento de este «singular» equipo municipal con un vídeo en el que han resumido las principales medidas adoptadas por las diferentes concejalías. «La mejor imagen de este vídeo es la final, en la que aparecen todos los concejales», ha señalado el alcalde. «Dos partidos y un solo Gobierno», ha añadido la vicealcaldesa. «Cuatro años en la oposición juntos nos curtieron mucho. No había un día más que perder ante tantos problemas acuciantes», han coincidido.

Entre ellos, han destacado la limpieza. «Hay 500 trabajadores más en las calles, una medida que contrasta frente a las cooperativas de madres que propuso Ahora Madrid para mejorar la limpieza de los colegios», ha comparado Almeida respecto a los primeros 100 días de Manuela Carmena. No obstante, ha reiterado que Madrid «aún no está lo suficientemente limpia» haciendo referencia a la capacidad de «autocrítica» de la que, a su jucio, carecía el anterior equipo municipal.

Otro de los enfoques que Almeida y Villacís comparten es la de definir su tándem como el «Gobierno del desbloqueo». Como ejemplo han destacado la luz verde a Madrid Nuevo Norte en solo un mes. «Con nosotros se puede contar. Ese es el mensaje que queremos dar a quienes quieren venir a Madrid a invertir», ha dicho el alcalde. Villacís, por su parte, también ha puesto como ejemplo el desbloqueo de los desarrollos del Sureste. «Frente a la promesa del "haremos" de Ahora Madrid, nosotros hacemos», ha opinado Villacís.

La seguridad ha sido otro de loa puntos clave en estos primeros 100 días. Entre las medidas adoptadas, ambos han coincidido en destacar el «respaldo» del Ayuntamiento que, según ellos, necesitaba la Policía Municipal para hacer cumplir todas las ordenanzas municipales. Entre ellas «atacar la venta ambulante y las mafias». «No olvidamos lo que decían los vecinos cuando estabamos en la oposición», ha señalado Villacís en referencia a la puesta en marcha de los sistemas de videovigilancia en los barrios de Bellasvistas y Vallecas. «Nosotros estamos de parte de los vecinos», ha asegurado.

Almeida ha aprovechado este acto para felicitar públicamente a alguno de sus concejales. «Madrid es tan diversa que tiene a una catalana al frente de la Cultura», ha dicho sobre Andrea Levy para posteriormente alabar su gestión en la fusión del Teatro Español y Matadero. Asimismo ha celebrado que Cultura cuente con dos concejalías delegadas: Deportes y Turismo.

Sobre Economía y Familia, dos de los «ejes» que aseguran defender ambos, Almeida y Villacís has puesto de relieve la creación de becas infantiles para que las familias «puedan conciliar». «Nos tenemos que acordar de los centros de mayores», ha incidido la vicealcaldesa. «Tenemos que desmontar dos banderas que se ha arrogado la izquierda: las politicas sociales y la protección del Medio Ambiente», ha añadido el alcalde.

Almeida también ha querido ensalzar a Engracia Hidalgo como concejal de Economía y Hacienda. «No se me ocurre nadie mejor para poner orden en las cuentas del Ayuntamiento que, por cierto, no son tan buenas como habían dicho», ha criticado directamente a la gestión de Ahora Madrid. Asimismo ha explicado que espera poder poner en marcha una batería de medidas que permitan rebajar la presión fiscal a los madrileños, punto en el que también coincide con Villacís.

Con Madrid Central como principal problema en estos primeros 100 días de Gobierno, Almeida ha informado de que presentará su Plan de Calidad del Aire la próxima semana, previsiblemente el lunes 30 de septiembre. «Está prácticamente finalizado. Queda pendiente la evaluación de alguna de las 200 medidas. Estas afectarán a toda la ciudad porque los madrileños se merecen la misma calidad del aire independiente de donde vivan», ha defendido. «Lo pondremos en marcha con todas las consecuencias», ha añadido.

Preguntados por cómo podrían afectar los resultados electorales que se deriven de la repetición de elecciones generales que tendrá lugar el próximo 10 de noviembre, tanto Almeida como Villacís han asegurado de forma rotunda que no tendrá efecto alguno sobre sus acuerdos. «Eso sí, me juego pincho y caña a que yo voy a votar a PP y Begoña a Cs», ha bromeado el alcalde. «Lo que tengo claro es que lo mejor que puede pasar es que Pedro Sánchez no vuelva a ser presidente del Gobierno. El centro derecha tiene que ir unido para saber articular la mayoría suficiente», ha añadido sin querer entrar a valorar la irrupción de Más Madrid en los comicios generales. «Los madrileños no son el trampolín de nadie. Me parece bien que haya nuevos actores en la política. Creo que cuando Errejón se presentó por Madrid tenía puesta la mirada en otro sitio», sí que ha querido valorar Villacís.

Por último, tras el intercambio de pareceres que Javier Ortega Smith y Almeida intercambiaron públicamente, hace unos días, sobre la forma de condenar la violencia de género, el alcalde ha asegurado que no hay una relación incómoda con Vox. «Hay un pacto firmado entre PP y Vox con medidas compatibles con las de Ciudadanos. No hay ningún problema porque haya discrepancias entre formaciones políticas», ha concluido.