Abascal: «No está escrito en el cielo que Ayuso sea presidenta y Almeida alcalde» El líder de Vox avisa que si no se llega a pactos ahora, “nuestra puerta seguirá abierta para mociones de censura”

Seguir Sara Medialdea @smedial MADRID Actualizado: 30/05/2019 00:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Santiago Abascal, líder nacional de Vox, lo tiene claro: no van a dar gratis su apoyo para que otros formen gobierno. Menos aún, a partidos que ni siquiera están dispuestos a sentarse con ellos en una mesa de negociación. Este jueves se reúne su comité ejecutivo nacional para trazar las líneas rojas en el asunto de los pactos. Y decidir, como primer punto, si exigen entrar en futuros gobiernos de coalición o si se conforman con negociar los pactos en la misma mesa, de igual a igual. En todo caso, avisa que «no está escrito en el cielo que Díaz Ayuso tenga que serla presidenta; puede ser Aguado. Ni que Martínez-Almeida tenga que ser el alcalde, puede serlo Villacís».

«Aunque algunos se empeñan, ya nada será igual», afirma Abascal, confiado en que los electores les han abierto las puertas de las instituciones y dispuestos a «no defraudarles». Para eso, están dispuestos a hacer valer sus votos en la mesa de negociación. Si el resto de partidos del bloque conservador no se avienen a que ellos también participen de esos encuentros, y pretenden aparcarlos, no habrá pacto posible, lo cual podría volver a llevar a Carmena a la Alcaldía, al ser la suya la lista más votada. En este caso, Abascal recordó que mantendrán «las puertas abiertas» a negociar “futuras mociones de censura”. No tienen prisa, ni «miedo a volver a tener que subirnos a un banco con un megáfono», advierte a los otros partidos.

En su opinión, la falta de firmeza de otras fuerzas políticas del bloque conservador está generando una recuperación de la izquierda. Pone como ejemplo el caso de la alcaldesa Manuela Carmena: «Ella misma se daba por políticamente acabada el domingo por la noche, y ha resucitado gracias a los titubeos y las dudas de Ciudadanos» recrimina.

Los representantes de Vox desconfían de la fórmula andaluza, que ha llevado a compartir gobierno a PP y Cs mientras Vox sólo facilitó sus votos y ahora «encontramos que hay puntos de los acuerdos firmados que no se están cumpliendo». Por eso, quieren ir un paso más allá y sentarse también a negociar, y tal vez entrar en gobiernos, con las otras fuerzas. Están dispuestos a esperar en esa posición el tiempo que haga falta: no tienen prisa.