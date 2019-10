EMERGENCIA CLIMÁTICA La Xunta crea una estrategia por el clima «a la vanguardia» de España El sector primario, la eficiencia en edificios o los coches de la Xunta, primeros objetivos

Convertir a la Comunidad en «un referente» con una hoja de ruta «ambiciosa» que pueda situar a Galicia «a la vanguardia» de la lucha contra el cambio climático. Son algunos de los objetivos de la Estratexia Galega de cambio climático e Enerxía 2050 (EGCCE), que si bien algunas de sus medidas habían sido anunciadas con anterioridad, vio la luz como un paquete concreto de actuaciones para los próximos años ayer, durante el Consello de la Xunta celebrado en Santiago. Principalmente, se presupuestan más de 1.250 millones de euros para la realización de un total de 170 medidas para el periodo correspondiente entre el año 2019 y 2023, siendo este el primer plan regional integrado plurianual. En estas fórmulas se pondrá el foco en diferentes cuestiones y ámbitos, como el sector primario, las edificaciones o aquellos puntos en los que la propia Xunta pueda mejorar en esta lucha contra la emergencia climática, una denominación que fue declarada en una propuesta de resolución aprobada por el Parlamento gallego la semana pasada durante el Debate sobre el Estado de la Autonomía. Que el objetivo fuese marcado para el año 2050 provocó discrepancias, ya que otros grupos como el Mixto defienden que la neutralidad climática debería conseguirse una década antes, en 2040, como reclama la ONG Greenpeace.

La Xunta remarcó que con esta acción la Comunidad se pone entre las autonomías de cabecera a la hora de establecer un plan propio en este campo, y también en el ámbito europeo. Se podrá combatir, a juicio del Gobierno autonómico, con más armas el cambio climático y cumplir las normas establecidas por la Unión Europea. De todas maneras, explicaron el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, este plan no puede dejar atrás «a las familias». Y es que se quiere y se busca «una Galicia más verde», pero la fórmula mágica para alcanzarla «es una transición, no una improvisación». Lanza así un mensaje el Gobierno gallego al Ejecutivo central, al que critica la falta de un plan que asegurase que el cierre de la central de As Pontes no provocase una situación como la actual. El plan, concebido como «transversal», lo llevará a cabo una comisión interdepartamental.

Galicia estructura los objetivos a cumplir en cuatro ejes: de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, adaptación a sus impactos, investigación e innovación, y dimensión social. Entre las medidas se encuentran las relacionadas con el sector primario, que se antoja clave en esta transición ecológica. La Xunta habla del fomento del uso colectivo de instalaciones y maquinaria agrícola para lograr «un sector primario hipocarbónico». Los puertos gallegos serán otro punto de entrada de las medidas para luchar contra el calentamiento global, ya que se redactarán planes de adaptación al cambio climático para cada una de estas instalaciones de titularidad autonómica. También de «un genérico» que pueda abarcar toda la franja litoral del territorio gallego.

La Administración gallega, asimismo, plantea otras propuestas, como aquellas para mejorar la eficiencia energética en los edificios y la reducción de emisiones de los vehículos de titularidad autonómica. Así, busca el Ejecutivo autonómico encabezar el proceso hacia un «nuevo modelo de consumo» y, en definitiva, crear una Galicia que, en palabras de Vázquez, «no dé la espalda» a este problema.