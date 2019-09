ELECCIONES GENERALES El último tren de Villares En Marea abre la puerta a una alianza con Errejón, aunque esperarán a que anuncien si se presentan fuera de Madrid

David Gómez Santiago Actualizado: 23/09/2019 19:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Una oportunidad de oro para poder salir del hoyo electoral en el que se introdujo En Marea tras las elecciones generales y las municipales, que llevaron al partido y a las formaciones políticas que apoyaron en los diferentes ayuntamientos a unos resultados paupérrimos. El líder de En Marea, Luís Villares, no aclaró al cien por cien si se llegará a un acuerdo para una papeleta conjunta de En Marea con el proyecto madrileño derivado a aventura nacional de Errejón, e incluso con Carolina Bescansa sonando como nombre para liderar alguna de las listas, pero en ningún caso cerró la puerta. Probablemente, porque sabe que no puede (o no debe) cerrarla, aunque esperarán, recordó Villares en rueda de prensa, a que se oficialice lo que parece cada vez más obvio: que Más Madrid será un proyecto que se presente en otras circunscripciones diferentes a la de la capital, y que buscará apoyos en formaciones como la valenciana Compromís (con la que En Marea concurrió a las europeas, con malos resultados).

El portavoz del grupo mixto no ve incompatible buscar este tipo de acuerdos con presentar una candidatura gallega de fuerzas progresistas. «No es incompatible con buscar alianzas con otras fuerzas nuestra propuesta de candidatura gallega unitaria», que de momento no ha encontrado respuesta ni en el Grupo Común de Esquerdas ni en el BNG. En el primer grupo, su portavoz Luca Chao remarcó que de momento no han recibido ninguna llamada de los de Villares. El exmagistrado quiso celebrar que Más Madrid se presente a las generales, ya que «compartimos los motivos que los llevan a concurrir ante las generales», entre ellos, ser una alternativa ante el «hartazgo» con el PSOE y Unidas Podemos, que pueda servir de antídoto ante el previsible aumento de la abstención en el flanco izquierdo del tablero.

Y aunque finalmente no haya entendimiento en Galicia, Villares marcó como necesario ponerse de acuerdo con formaciones como la de Errejón: tejer alianzas puede suponer un impulso a la agenda política gallega que quiere llevar su partido al Congreso, que considera ha sido dejada de lado y que ahora busca impulsar con ese pacto de fuerzas progresistas que suponga además un impulso «a la gobernabilidad» en Madrid. También puede impulsar las políticas centradas en la agenda social y que son comunes para todas las comunidades (puso como ejemplo la reforma laboral o la conocida como «ley mordaza»).

¿Más Bescansa?

Uno de los rumores que con más intensidad suenan es que, en caso de un eventual acuerdo, una de las listas de la unión de las Mareas y la versión nacional de Más Madrid (¿Más País?) podría estar encabezada por la exdirigente de Podemos Carolina Bescansa, que ya intentó ser secretaria general de la formación morada en Galicia. Villares tampoco cerró la puerta, reafirmando que Bescansa «es un activo político valioso y una persona que aún tiene mucho que decir en política», pero recordando que en En Marea las primarias son «sagradas».

Los movimientos de Errejón y una posible introducción en Galicia encontraron respuesta en el resto de grupos. El más duro fue el Grupo Común da Esquerda, antiguos compañeros de Villares: su viceportavoz, Luca Chao, dejó la compasión en casa y tiró de ironía recordando que En Marea sacó un «uno por ciento de los votos» el 28-A e ironizó con que el 10-N «igual» les superan en votos los animalistas de PACMA. De su exiguo resultado electoral también tiró el portavoz socialista Xoaquín Fernández Leiceaga, que remarcó que los últimos datos de los de Villares son «extremadamente elocuentes». Desde el BNG, su portavoz Ana Pontón, exclamó que lo que Galicia necesita no es a Más Madrid, sino «menos Madrid y más Galicia». Por su parte, el portavoz del PP, Pedro Puy, señaló que la aventura electoral de Errejón ejemplifica que «en la política española hay demasiados personalismos» y «poco compromiso».