Parlamento Sin oposición, pero con crítica La comisión sobre los recortes en sanidad escucha los reproches de sindicatos y profesión en ausencia de En Marea, PSdeG y BNG

R. L.

La ausencia de las fuerzas de la oposición, contrarias a tomar parte del órgano parlamentario por su desacuerdo con el plan de trabajo aprobado con los votos mayoritarios del PPdeG, no ha sido óbice para que esta semana en la comisión de investigación sobre «las consecuencias de los recortes y privatización del sistema sanitario gallego (2009-2018)» se escuchasen duros reproches a la gestión reciente de la sanidad ni a las políticas de personal aplicadas.

Han sido las organizaciones sindicales con representación en la mesa sectorial las que a lo largo de las jornadas del martes y el miércoles desgranaron los problemas de un sistema en el que, según defendió María Xosé Abuín, secretaria nacional de CIG-Saúde, la máxima enarbolada durante los años más duros del ajuste presupuestario de «hacer más con menos» condujo a una «precarización» de las condiciones que ha conducido hasta el día de hoy. Especialmente duro con la gestión y la actitud de la administración sanitaria durante esos años de crisis fue el presidente del sindicato médico CESM-Galicia, José María Escudeiro, quien acusó directamente a la exconselleira Rocío Mosquera de romper durante su mandato el diálogo con los profesionales. «Ninguna empresa funciona si tiene a los trabajadores en contra», precisó el portavoz sindical, quien apuntó a los límites a la reposición de efectivos marcados por los Presupuestos Generales del Estado como el detonante principal de la situación deficitaria de la sanidad.

Las exposiciones de los sindicatos fueron acompañadas de números con los que los representantes de los trabajadores se afanaron en dibujar el tamaño del impacto de las políticas de ajuste, como las 6.067 plazas —en lugar de las 1.400 previstas en la OPE 2018— que sería necesario convocar, según los estudios de CIG, para cubrir de modo estable y digno los huecos dejados por las jubilaciones producidas desde la irrupción de la crisis y no cubiertos por las citadas limitaciones a la reposición. Huecos, precisó, que se fueron ocupando a base de contratación precaria, y vinculaciones por horas o días que «impiden a los profesionales tener un proyecto de vida normalizado» y a la postre están detrás del déficit de profesionales. «Los médicos jóvenes no se van a quedar para firmar 20 contratos en un mes», dijo Abuín. «No somos capaces de retenerlos porque no les ofrecen una condiciones de trabajo dignas», abundó al respecto Javier Martínez, responsable de UGT-Sanidade, alertando de la «cronificación de los contratos basura y en fraude de ley» que, ahora, pretende paliar el nuevo contrato estable para médicos sustitutos. A los números recurrió también Ángel Cameselle, secretario general de CCOO-Sanidade, para cifrar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores en un 12-25%.

Medidas «valientes»

Los sindicatos también reclamaron de las autoridades sanitarias medidas «valientes» a la hora, por ejemplo, sostuvo el representante de CESM, de organizar los recursos con criterios técnicos y no «populistas» —«no se puede tener 400.000 PAC con un equipo de médico-enfermero, porque ese PAC es ineficiente», señaló—, o de revisar el reparto de funciones asistenciales. «Si no llega con un profesional con seis años de formación para eso, cerremos las universidades», manifestó al respecto de este último punto el responsable de Sanidad de CSI-F Galicia, José Francisco Méndez, apuntando a la capacidad de la enfemería para, «bajo un protocolo, ver y analizar la evolución de un niño sano y, si se detecta alguna alteración, remitirlo a un profesional» médico especializado en pediatría.