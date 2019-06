Inclusión social «Me sentí ninguneada y quise cambiarlo» Cuando Yosi Ledesma llegó en 2006 desde República Dominicana le dijeron que su opción laboral era limpiar. Hoy es técnica de integración y desde la ONG Accem asesora a otras personas migrantes

Cuando Yosehanna Ledesma llegó a La Coruña en 2006 desde su República Dominicana natal el no reconocimiento de su título universitario en comunicación y periodismo fue el primero de muchos jarros de agua fría. Se considera una inmigrante «privilegiada»; no llegaba por razones económicas sino familiares y lo hacía con su documentación en regla, pero las dificultades estaban ahí. «Hay un periodo de tiempo en el que estás muy perdido, sobre todo cuando crees que compartes cultura, y resulta que no sabes ni coger un autobús», explica.

Tenía 27 años, una hija de tres y otro que llegaría poco después, y los obstáculos crecieron. «Una técnica municipal de un servicio de empleo me dijo que las chicas como yo tenían que limpiar. La verdad es que de algún modo tenía razón: yo trabajé limpiando escaleras, como cuidadora, también en ayuda a domicilio a menos de 5 euros la hora sin traslados ni reconocimiento del tiempo entre domicilios... pero sobre todo en aquel momento pensé ‘esto se tiene que poder hacer mejor’ y quise saber qué había que hacer para poder estar en el puesto de aquella mujer».

Hoy, a punto de cumplir los 41, Yosi Ledesma es técnica de Integración Social en la ONG Accem, la misma entidad que en el pasado le tendió una mano para compatibilizar la crianza de sus hijos y sus sucesivos trabajos con el estudio del ciclo formativo. «Mari Luz López Seisdedos, en Accem, fue la primera persona que me miró y me preguntó qué quería hacer yo en lugar de decirme lo que se suponía que tenía que hacer», recuerda ahora Ledesma. Su trayectoria le ha valido el reconocimiento de la red de entidades de lucha contra la pobreza que desde ayer y hasta este viernes celebra en Santiago el XIII encuentro estatal contra la desigualdad, reuniendo a responsables de la administración y protagonistas en primera persona de la lucha contra la exclusión social en el debate de medidas y soluciones.

Ledesma es miembro activo de EAPN-Galicia, impulsora de Afrogalegas y copresentadora de MalhumorHadas en la radio comunitaria Cuac FM. «La gente me dice ‘no paras’. Yo no lo veo así; esta es mi manera de expresarme, de tratar de poner mi grano de arena para cambiar las cosas; mi respuesta a aquella frase que me dolió tanto», expone.

Injustamente señalados

Desde su ejercicio profesional como parte del programa de sensibilización intercultural y participación de familias migrantes en la escuela de Accem, Ledesma llama la atención sobre los racismos presentes en las aulas, el injusto señalamiento de muchos padres migrantes —«hay personas que no pueden ir a recoger a sus hijos al colegio porque para darles de comer tienen que recoger a los hijos de otros», llama la atención— y la integración incompleta. «Muchos niños que solo han conocido este país heredan la condición de migrantes de sus padres. Mi hija de 16, que llegó aquí con tres, si le preguntas de dónde es responde de República Dominicana. Algo está pasando cuando alguien que ha vivido el grueso de su vida aquí no se siente de este sitio», reflexiona, instando a buscar soluciones de la mano de la convivencia y la vida compartida en los barrios.