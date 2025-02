Rueda dice que Caballero «no puede ser candidato» si no defiende Galicia

La presión que el PPdeG y la Xunta tratan de ejercer sobre los socialistas gallegos para que cambien de parecer en la cuestión de la deuda por el IVA parece no surtir efecto alguno en el secretario xeral de la formación, Gonzalo Caballero . «(Mi postura) no se ha movido un ápice ni se va a mover», recalcó este lunes el líder de la oposición después de que tanto el portavoz parlamentario del grupo popular, Pedro Puy , como el vicepresidente del Gobierno autonómico, Alfonso Rueda , le instasen por enésima vez a unirse a la reclamación de los 200 millones que el Gobierno central adeuda a las arcas gallegas por la última liquidación del IVA de 2017.

«Es muy difícil intentar ser candidato si no defiendes Galicia», le advirtió Rueda en declaraciones a los medios en Vigo. El vicepresidente añadió que «(Caballero) debe rectificar y ponerse del lado» de la Comunidad y que «se está quedando solo» al «defender lo indefendible con tal de no quedar mal» con Pedro Sánchez. Rueda puso como ejemplo a diputaciones como la de La Coruña, que, a pesar de estar presidida por un socialista, se ha adscrito a la reivindicación. «Los suyos les están quitando la razón», afirmó el vicepresidente, quien habló de un «papelón» por parte de Caballero.

En términos parecidos se mostró Pedro Puy, que señaló que el Ejecutivo autonómico ha sido «ejemplarmente leal» con la Administración central en cuestiones como el cumplimiento de los objetivos de déficit, razón por la que, a cambio, tienen derecho a exigir «lealmente que el Gobierno del Estado cumpla las obligaciones financieras que tiene con Galicia». Una cuestión, recordó, que atañe también a otras autonomías «con independencia del color político del gobierno de turno».

La del IVA se trata de una reclamación que ha aglutinado a formaciones tan dispares y opuestas al PPdeG como el BNG, cuya diputada Olalla Rodil sostuvo que «el modelo de financiación es injusto, insuficiente y discriminatorio» con Galicia, motivo por el cual llamó a que ese debate sea reabierto. Igual de unidos a la causa, aunque mediante el uso de otros cauces, se muestran el Grupo Mixto y el Grupo Común da Esquerda, cuyos parlamentarios Luca Chao y Luís Villares afirmaron que la solución «pasa por el diálogo político e institucional, no por las amenazas ni los tribunales» y que «hay fórmulas más ágiles», pero que «ese dinero es de Galicia y le corresponde a Galicia», recoge Efe.

Todas estas argumentaciones chocaron, una vez más, con la impasibilidad del secretario xeral del PSdeG, que insistió en que, a su juicio, la gestión del actual Gobierno es «la mejor forma de defender los intereses de los gallegos», al tiempo que criticó que no se le hayan concedido siquiera los cien días protocolarios para abordar el asunto. Por su parte, el alcalde de la ciudad olívica, Abel Caballero, dijo que a él no le «importa nada» la deuda autonómica y que «es una cosa de ellos». «A mí me importa el Ayuntamiento de Vigo. Yo arreglo los problemas de Vigo, y el Ayuntamiento recibirá el IVA», sentenció.