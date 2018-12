GALICIA La Risga podrá compatibilizarse con el empleo durante seis meses Según se recordó ayer, el decreto prevé la creación de dos nuevos tramos: uno de inserción y otro de transición al empleo

ABC

@abcengalicia Santiago Actualizado: 14/12/2018 11:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Gobierno gallego dio luz verde ayer al decreto que desarrolla la Ley de Inclusión Social para permitir, entre otras cuestiones, que las personas que cobran una Renta de Inserción Social de Galicia (Risga) puedan compatibilizar ese cobro con los ingresos de un empleo. El decreto será enviado al Consello Consultivo para que emita su dictamen antes de ser aprobado definitivamente. Consultado por las razones de un retraso de unos cinco años en la aprobación de esta norma, el presidente gallego reveló ayer tras la reunión semanal del Consello que había dificultades económicas y también mucho debate entre profesionales, el sector y la administración, sobre cómo desarrollar esta regulación.

Según se recordó ayer, el decreto prevé la creación de dos nuevos tramos: uno de inserción y otro de transición al empleo. En el tramo de inserción las personas perceptoras de la Risga podrán recibir hasta 188 euros adicionales durante un máximo de 12 meses, con prórroga de otros seis, siempre y cuando tengan un diagnóstico de empleabilidad, expedido por los asistentes sociales municipales, y con el compromiso de incorporarse a un trabajo si surge o a un curso de formación, si son llamados. El tramo denominado de transición al empleo, por su parte, permitirá cobrar un máximo de un 35 por ciento más del Salario Mínimo Interprofesional más la Risga durante el primer mes, una cantidad que irá descendiendo paulatinamente hasta dejar de percibirla a los seis meses. «Intentamos que la Risga se convierta en un anticipo a la inserción laboral ordinaria de las personas que están teniendo un momento muy complejo», defendió Alberto Núñez Feijóo tras la reunión semanal del Gobierno gallego.

El decreto también prevé que los venezolanos que lleguen a Galicia puedan cobrar una Risga, para ello el cómputo se hará sobre los ingresos que cobren y no sobre los derechos. Esto implica que si tienen reconocida una pensión en Venezuela pero no la cobran, no contará para el cómputo a la hora de autorizar una Risga, aclaró en rueda de prensa el presidente de la Xunta.