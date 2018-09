Lugo Un comercio de segunda mano duplica el precio de un retrato de Franco tras las amenazas en redes «Se ha cruzado el límite de las amenazas y de la educación y nadie nos va a decir lo que podemos o no podemos vender en nuestra tienda», dice el propietario de Megaempeños

Francisco Franco genera debates. A veces encarnizados. La exhumación de los restos del dictador del mausoleo del Valle de los Caídos mantiene a flor de piel emociones a favor y en contra que, esta vez, han estallado en Lugo. La venta de un retrato de Franco en un establecimiento de artículos de segunda mano y antigüedades de la ciudad de la Muralla ha desatado un aluvión de críticas en redes. Por efecto de la encendida polémica, que incluso ha derivado en amenazas violentas al comercio responsable, el establecimiento ha duplicado intencionadamente su valor: a través de la esclarecedora leyenda «después de comentarios», los responsables de Megaempeños han elevado de 99 a 199 euros el precio de venta en lo que, apunta Manuel Alonso, propietario del comercio, no es más que un acto de «rebeldía» ante los ataques y la «falta de respeto» sufridos a raíz del cambio de escaparate a manos, añade, «de gente que supuestamente se califica como demócrata».

«Nosotros somos apolíticos, sólo somos del bando del respeto y de la convivencia. Pero aquí se ha cruzado el límite de la amenaza y de la falta de educación. Lo que no se puede ser es radical», señala Alonso, insitiendo en que «nadie nos va a decir lo que podemos o no podemos vender en nuestra tienda». «Somos un establecimiento de artículos de segunda mano y de antigüedades, entre otras cosas, y vendemos cualquier objeto histórico, como no puede ser de otra forma», defiende el propietario de Megaempeños, sorprendido por la virulencia del debate generado. «Honestamente, nunca creí que el escaparate generaría un enfrentamiento tan encarnizado. Lo que realmente más me ha sorprendido es cómo la gente puede ser tan absolutamente manipulable cuando tenemos verdaderos problemas de otra índole en nuestro día a día. Hubo cosas malas en los dos bandos. En uno de ellos probablemente peor, cierto. Pero no podemos ensañarnos. Y creo que el Gobierno está provocando el conflicto entre los dos bandos para distraer la atención de otros temas», apunta Alonso.

El cuadro, de más de un metro de alto, explica el propietario de Megaempeños, procede de la compra de una nave que pertenecía a una empresa de muebles que cerró, efectuada hace tiempo. El retrato, del que Megaempeños desconoce valor artístico, estaba abandonado entre miles de enseres.