COMISIONES PARLAMENTARIAS El PSOE no presenta planes para la investigación de O Marisquiño PP, En Marea y BNG piden la comparecencia de Abel Caballero sobre el accidente de agosto

P. Abet

@abcengalicia Santiago Actualizado: 28/10/2018 08:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El accidente que el pasado agosto dejó 460 personas heridas de diversa consideración en Vigo, la mayoría jóvenes que vieron cómo bajo sus pies cedía el muelle en el que se celebraba una actuación del festival O Marisquiño, centrará una investigación en sede parlamentaria que ya cuenta con los planes de trabajo de los grupos presentes en el hemiciclo. Con todos, menos con el de los socialistas, que ayer anunciaron que no presentarán propuesta alguna al entender que la comisión busca «desgastar políticamente al alcalde de Vigo». A través de una escueta nota de prensa, el portavoz del grupo socialista indicó que «el PSOE declina contribuir a la ceremonia de la confusión diseñada por el PP en complicidad con BNG y En Marea». Las razones esgrimidas por Abel Losada se limitan a manifestar que «no es viable pedir responsabilidades políticas cuando no se sabe el motivo por el que el muelle cayó». Muy alejados de este posicionamiento, el resto de grupos solicitaron en sus respectivas hojas de ruta la comparecencia del alcalde Abel Caballero, que ya bloqueó una comisión de iguales características en el consistorio olívico.

Con esa maniobra, el regidor esquivó preguntas cómo por qué no se comprobó «la infraestructura», «la solidez del montaje», «las condiciones de salubridad» o «por qué no se controló el aforo», que los populares locales dejaron en el tintero a falta de un espacio de debate. Ahora, y con los planes de trabajo sobre la mesa, será el Parlamento el que —en el previsible plazo de una semana— decida si el alcalde será llamado a participar en la comisión.

Según consta en la documentación remitida a los medios, tanto BNG como En Marea —además de solicitar la comparecencia de Caballero y de varios concejales de su gobierno— demandan también que el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el vicepresidente, Alfonso Rueda, hagan lo propio. El partido rupturista reclama, además, al conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez. Por su parte, el Grupo Parlamentario del PPdeG no pide la comparecencia de ningún conselleiro y limita la de los altos cargos a la del delegado territorial en Vigo, Ignacio López-Chaves. Así, el plan popular buscará respuestas en el ámbito local solicitando la intervención del exregidor socialista Carlos González Príncipe (firmante del convenio ‘Abrir Vigo ao Mar’) e incluso de la portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento, Elena Muñoz.

Perfiles técnicos

Al margen de los participantes políticos, el grupo popular y Marea coinciden a la hora de dar voz a los representantes de las plataformas de afectados y reclamar su presencia. La nómina de comparecencias propuestas se completa con perfiles técnicos como el del presidente de la Asociación Gallega de Ingeniería o el del representante de la Asociación de Festivales de Galicia. El objetivo es común, arrojar luz sobre las motivaciones de un accidente que puso en riesgo la vida de medio centenar de personas y hacer aflorar responsabilidades y supuestas negligencias en la gestión del consistorio vigués.