SAN FROILÁN Programa San Froilán 2019 en Lugo | Conciertos, horarios, actividades Don Patricio es uno de los artistas más destacados de la fiesta lucense

ABC @ABCenGalicia Santiago Actualizado: 02/10/2019 11:27h

Arranca el otoño y con él llega la última gran fiesta patronal del año: el San Froilán 2019 en Lugo, que durará del 4 al 12 de octubre, como es habitual. Aquí está el programa de actividades:

El primer día, el viernes 4, los famosos y tradicionales Os Pelúdez darán el pregón a partir de las 20.00 horas, para a continuación, a las 20.30 horas, será el turno de «Os Pelúdez Entre Nós» y a las 20.45 horas, los primeros fuegos artificiales, que podrán ser vistos desde diferentes puntos de la zona centro de la ciudad.

Xosé Lois Romeiro & Aliboria actuarán en la Praza de Santa María desde las 21.00 horas, y Sés se subirá al de la Praza Horta do Seminario a las 22.00 horas, con Milesiso como telonero desde las 21.00 horas. Familia Caamagno, a las 23.00 horas, continuará la música en la Praza de Santa María. A la misma hora, y no muy lejos, la orquesta Suavecito protagonizará la primera verbena del San Froilán en la Praza Maior, frente al Concello.

El sábado 5, festivo en Lugo, es el día de San Froilán. Todo el día, desde las 11.00 horas, habrá feria de antigüedades y artesanía en la Rúa da Raíña. El tradicional desfile de ganado tendrá lugar a las 11.15 horas, y un poco antes, a las 10.45 horas, se recibirá a la Corporación municipal de Ferrol en el Concello de Lugo, otro acto muy tradicional en el que también se conoce el Día de Ferrol.

A las 12.00 horas será el turno de la Banda Filarmónica de Lugo + Banda da Escola de Música de Rianxo en la Praza de Santa María, y a las 13.00 horas será la sesión vermú con el grupo Mistélidos. Tendrá lugar en la Rinconada do Miño. A las 13.30 horas, sesión vermú de Untides en Campo Castelo. A las 17.00 horas, XVII Festival de Cultura Tradicional, organizado por Cantigas e Frores, en Praza de Santa María.

Otra de las actividades que se han hecho un hueco en el programa es el Sanfroidance. Mandruka, Bush Doctors, Erin, Marvin L, Dj Limbo, Fonkid, Rendi Nue e Gama, se subirán al escenario, y estará presentado por Narci Rodríguez. Tendrá lugar también el I Campeonato nacional de Scratch en giradiscos portables. Verbena galega d'antes, otro acto que seguramente tendrá mucho público y en el que piden caracterizarse de los años 40 y 50.

Música Nuda será el primer concierto del día 5. Arrancará a las 21.00 horas en la Praza de Santa María, con Sigilu de teloneros a las 20.00 horas. Más tarde, a las 22.00 horas, el grupo La Habitación Roja pondrá ritmo a la Praza Horta do Seminario. Def con Dos subirá a la Praza de Santa María a partir de las 23.00 horas y a la misma hora, la orquesta Arizona, en la Praza Maior, frente al Concello.

Una de las actividades más destacadas del domingo 6 será la Ofrenda Floral a Rosalía de Castro en el monumento dedicado a la escritora en el Parque de Rosalía de Castro desde las 12.30 horas. Dos sesiones vermú desde las 13.30 horas: una en Praza Castelo, con Bello & Bedú, y la otra en la Praza da Soidade con Muddy Dolls. Maraghotas, Lagharteiras y Tanxugueiras en la Praza de Santa María desde las 18.30 horas. Dulce Pontes será la protagonista desde las 22.00 horas en la Praza Horta do Seminario, con Batital como telonero a partir de las 21.00 horas. La orquesta Cinema cerrará el día desde las 23.00 horas en la Praza Maior.

El lunes 7 tendrá al Mago Antón como protagonista por la tarde, con cuatro pases a las 5, 6, 7 y 8 de la tarde. Será en el Magomóbil en la praza Arquitecto Fernando de Casas Novoa. Es el Día de las Personas Mayores, y habrá sesión vespertina a las 17.30 con la orquesta Acordes, en la Praza Maior, frente al Concello. Tres conciertos para cerrar el día: a las 20.00 horas, Ship of Fools en la Praza da Soidade, Ray Gelato & The Giants, desde las 21.00 horas en Santa María (con Los Zorros a las 20.00 horas como telonero) y Manu Happy en el Patio del Seminario Menor.

El martes 8, cuatro nuevos pases del Mago Antón, en las mismas horas que el lunes. Mr Hathaway actuará a las 20.00 horas en la Praza da Soidade y Shica & Gutman a las 21.00 horas en la de Santa María, con Iria Estévez Atlántica como teloneros a las 20.00 horas.

El miércoles9 será la entrega de premios del Concurso de Tapas a partir de las 12.00 horas. El Mago Antón seguirá con el mismo horaro y además, se podrá disfrutar dde «Letra das festas (2019) Popurrí de orquestas, bises y verbenas». La Revista Oral del San Froilán organiza la sección de literatura de tradición oral de la Asociación de Escritoras e Escritores en Lengua Gallega en el Auditorio de O Vello Cárcere. Dos conciertos y una verbena. The Old Project a las 20.00 horas en la Praza da Soidade, Joan Garriga I el Mariatxi Galáctic a las 21.00 horas en Praza de Santa María, con la actuación desde las 20.00 horas de Filophóbicas. A las 21.30 horas, uno de los momentos más señalados: la verbena de París de Noia, en la Praza de Augas Férreas.

El jueves 10, Día del Camino Primitivo, estará el Mago Antón (mismas horas, mismo lugar) y un concierto didático de Abraham Cupeiro desde el acto Cultura y Tradición en el Camino III a cargo de Traxandaina. El Último Burro actuará en la Praza da Soidade desde las 20.00 horas y Derby Motoreta´s Burrito Kachimba en la praza de Santa María a las 21.00 horas. Los teloneros, Kalte Sonne desde las 20:00 horas.

Desde las 22.00 horas, Poptour Festival 2019 en la praza Horta do Seminario con Javier Gurruchaga de la Orquesta Mondragón, Miguel Costas, Ex Siniestro Total Aerolineas Federales, Bernardo Vázquez The Refrescos, Cómplices, Joaquín Padilla, Ex Iguana Tango, La Ruleta de la suerte, Santi Sánchez, La banda del Capitán Inhumano, Ex Inhumano. Los teloneros serán Forget La France (21.00 h). Por otra parte, a las 22.30, turno del Combo Dominicano enfrente del Concello en la Praza Maior. A las 23.00 horas, Nao actuará en la Praza de Santa María.

Viernes 11, con un original e itinerante acto: «Ulterior, el viaje», de la mano de Tiritirantes, cuyo recorrido comenzará y terminará en el Patio del Seminario Menor, con un recorrido por el recinto histórico. Arrhythmia actuará a las 20.30 horas en la Praza da Soidade y Jay Jay Johansson a las 21.00 horas en la Praza de Santa María. Laura La Montagne & Pico Amperio, teloneros desde las 20.00 horas. Llegará Don Patricio a las 22.00 horas en la Praza Horta do Seminario. III Concurso Miss Deusa 2019. Organizado por A.L.A.S. en la praza da Soidade a partir de las 22.30 horas. Michelle David & The Gospel Sessions actuarán desde las 23.00 horas en la Praza de Santa María y la orquesta Costa Dorada llegará con todo el ritmo a las 23.30 horas en la Praza Maior, frente al Concello. Duendeneta, a las 00.30 en la Praza da Soidade.

Sábado 12, último día de celebración. La tradicional Feria Medieval en la Praza de Santa María abre sus puertas a las 11.00 horas, junto a la Catedral, bajo el nombre de Volta ao Medievo. Sesión vermú de la orquestra D´Moda desde las 13.0o horas, frente al Concello, en la Praza Maior. A las 13.00 horas, concierto de Funkombo en la praza do Campo Castelo, mientras que a las 13.30 horas habrá sesión Vermú de Wireless en la praza da Soidade y en la Rinconada de Miño con Carta de Ajuste.

Mucha música en la noche del sábado: a las 21.00 horas, concierto de Mastodonte en la praza de Santa María con la actuación de los teloneros Infrarroja desde las 20.00 horas. A las 22.00 horas, concierto de Los Enemigos en la praza Horta do Seminario. Trinitá se subirá al escenario ya a las 21.00 horas. A las 22.30 horas, será el turno del Electronic Lucus Fest. Con las actuaciones de Dj Frisco & Marcos Peón, Manu Chady, Galician Army, Jako Rove e Miguel Palacios en pr. da Soidade. A las 23.00 horas, última verbena con la orquestra D´Moda en la praza Maior. Y a la misma hora, a las 23.00 horas, concierto de Montefusco en la praza de Santa María.

Estos son algunos de los grandes actos de las fiestas. Puede consultarse el programa íntegro en la web oficial.