TRIBUNALES Las prisas de Pilar de Lara para cerrar la instrucción del «caso Garañón» que imputa a Orozco y Besteiro El juzgado suspende el plazo de presentación de recursos a las defensas porque la juez dictó la transformación en juicio oral sin que las partes pudieran acceder a todo el sumario por no estar digitalizado

José Luis Jiménez SANTIAGO Actualizado: 02/10/2019 20:57h

Veinticuatro horas antes de que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ratificara la sanción contra Pilar de Lara, de siete meses y un día de suspensión de sus funciones y la pérdida de su plaza en los Juzgados de Lugo, la instructora dictaba el auto de transformación en juicio oral del denominado «caso Garañón», en el que investigaba una supuestra trama corrupta para la concesión de las licencias de construcción de estas polémicas torres de edificios en una de las zonas más exclusivas de Lugo. En este auto, De Lara solicitaba la imputación, entre otros, del exalcalde López Orozco y el exlíder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, asi como de un constructor local. Las partes —defensas y fiscalía— tenían entre tres y cinco días para presentar los respectivos recursos de reforma y apelación, según considerasen. Pero el propio Juzgado ha tenido que suspender estos plazos porque reconoce que no tiene digitalizados los dos últimos tomos del sumario. De Lara fue más rápida cerrando la instrucción que los funcionarios escaneando documentos.

Lo normal es que cuando un juez dicta el fin de una instrucción y da el paso de convertir sus pesquisas en juicio oral, toda la documentación recabada esté disponible para que las partes la puedan consultar y, sobre ella, establecer bien sus acusaciones —en el caso de la fiscalía— o bien los recursos que se estimen por parte de las defensas. En caso contrario, se estaría generando una situación de indefensión. En este «caso Garañón», a la letrada de la Administración de Justicia adscrita a Instrucción nº2 —que no es el juzgado del que De Lara es titular, pero en el que ha instruido esta pieza por la inhibición de quien ocupa esa plaza— no le ha quedado más remedio que admitir que no puede facilitar los tomos 22 y 23 del sumario porque no están digitalizados. Así, mediante una diligencia con fecha de este mismo miércoles a la que ha tenido acceso ABC, suspende los plazos de presentación de recursos hasta nueva orden.

Esta es la penúltima anomalía en las investigaciones de la controvertida titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Lugo, que deja en evidencia las prisas por cerrar ella la instrucción del «Garañón» antes de que fuera removida de su puesto por el Consejo. Todavía no hay constancia de la fecha en que será efectiva la suspensión de funciones de Pilar de Lara, ya que primero le debía ser comunicada formalmente la sanción, y posteriormente se abría el plazo a su recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, donde incluso podría instar a que se interrumpiera cautelarmente su aplicación. Su abogado, Agustín Azparren, trasladó públicamente su intención de recurrir al TS e incluso, llegado el caso, al TEDH.

Tampoco es el primer encontronazo de Pilar de Lara con las letradas de la Administración de Justicia. En su propio juzgado, el pasado mes de mayo tuvo que ver cómo esta funcionaria la señalaba directamente por el caos en que se ha convertido la interminable instrucción de la «trama Pokemon». De Lara reprochó por escrito a su letrada la no inclusión de determinados contenidos en el sumario, y esta la replicó sin ambages que «la formación de la instrucción se realizó bajo las órdenes directas» de la juez, «bajo cuyo poder se encontraba la tramitación» de la causa.