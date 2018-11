La Coruña La candidata socialista por La Coruña llamó «facilona» a la víctima de una violación El padre de una joven denuncia la actitud de Inés Rey durante la vista. Tras trascender el caso en las redes sociales, la socialista se ha puesto en contacto con el progenitor para trasladarle su «profunda disculpa»

R. B.

La candidata del PSOE en la ciudad de La Coruña, Inés Rey, ha sido durante las últimas horas objeto de polémica en las redes sociales por su defensa como abogada de oficio en un caso de presuntos abusos a una joven. Según relató el padre de la víctima en su perfil de Facebook, Rey fue la encargada de defender hace cinco años al individuo que posteriormente fue condenado por estos actos y, durante la celebración de la vista oral, «su defensa de este desgraciado consistió en poner a mi hija de facilona, insultándola, presionándola, dejándola de buscona y acusándola de una manera tan brutal que los tres magistrados y la Fiscalía tuvieron que saltar con ella para frenarla advirtiéndole incluso de sanciones».

El padre de la joven señaló que «durante unos años» fue miembro del PSOE, llegando a participar en actos de la formación. Sin embargo, tras conocer la elección de Rey como candidata del partido en la ciudad herculina, el progenitor aseguró que no volverá a apoyar «ninguna actividad del PSOE coruñés». «A los que estáis en mi Facebook y la votasteis, deciros que lo siento, que entiendo que lo hicierais creyéndoos lo que os decían de ella, pero lamentablemente es una persona que solo busca salirse con la suya», matizó.

En conversación con este diario, la candidata socialista y subrayó que, como abogada en el turno de oficio, «estaba obligada a defender los asuntos» que le asignaban con respeto «a los propios principios deontológicos y a la administración de Justicia». Además, Inés Rey manifestó que «entiende» la denuncia de este padre al tratarse de un episodio «doloroso» para él.

Disculpas

Tras trascender ese asunto, el padre de la víctima aseguró que Inés Rey se puso en contacto con él para presentarle una «profunda disculpa» que le pareció «sincera». «Para mí, me llega de sobra, no puedo ni debo ir más allá y humillar a nadie, por mucho que me siga doliendo lo ocurrido, porque sería injusto», señaló el progenitor.