Parchear el Gaiás

José Luis Jiménez

Lo verdaderamente beneficioso del Gaiás, aquello que podía ejercer de auténtico polo tractor de turismo cultural, era un teatro de la ópera ambicioso, con una potente orquesta y una audaz programación musical. Vean el caso del Palau de Les Arts en Valencia, un referente en España y Europa a pesar de los tijeretazos presupuestarios. Sin embargo, aquí en Galicia ese fue el edificio que una lumbrera decidió construir el último, y los que fueron entregando han acabado convertidos en espacios de coworking, oficinas de dependencias autonómicas y una biblioteca de diseño pero a desmano de los centros universitarios. Desatino tras otro, hoy el Gaiás no pasa de mero artificio de exquisita estética.

La Ciudad de la Cultura fue un proyecto mal concebido, peor gestado y desastrosamente parido. Y no porque costara más o menos (porque las infraestructuras culturales de calidad no son baratas, ni aquí ni en la China popular), sino porque la inversión no produce un retorno. Ya teníamos espacios expositivos de grandes dimensiones (véase el moribundo CGAC) y bibliotecas centenarias propiedad de la USC. Pero no había un escenario artístico moderno y con garantías. Todo lo más, un Auditorio de Galicia con más patos que medios.

El Gaiás ha sido una oportunidad perdida, a mi juicio. Es razonable intentar buscarle usos, pero no que se desvirtúe su esencia. Es lógico que se parcheen esqueletos de hormigón y se quiera completar el complejo para enterrar este mal sueño fraguiano. Pero se hace cerrando definitivamente la puerta a una infraestructura que Galicia (no solo Santiago) seguirá teniendo pendiente. La Cultura (con mayúsculas) ha salido perdiendo. Debe ser que sale más rentable un festival para mochileros...