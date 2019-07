Educación y empleo, ¿qué piensan las familias? Los padres gallegos confían en la FP y la valoran por encima de la media Galicia destaca en su apuesta por el Bachillerato de Ciencias y flaquea en el Tecnológico

El 65% de las empresas en Galicia (el 63% en España) afirman tener dificultades para encontrar candidatos que respondan a sus necesidades de contratación y el 58% (un 52% en el conjunto estatal) opinan que la universidad no brinda una formación suficiente a sus titulados. El 68% de las empresas creen que los estudiantes de FP están adecuadamente formados para adaptarse al mundo del trabajo real —frente al escaso 46% que opinan lo mismo sobre los titulados universitarios— y, sin embargo, la Formación Profesional todavía arrastra una peor valoración de las familias como llave para el futuro de sus hijos. No tanto en Galicia, donde las familias puntúan con un 7 a la FP (frente a un 6,58 en la media estatal) y llega al 53% (frente al 36,2%) la proporción de hogares que no consideran que esta modalidad de estudios tenga mala imagen, convirtiendo a la Comunidad con el territorio con una mejor percepción, sólo por detrás de Extremadura (53,2%).

Los datos forman parte del estudio «Situación de la Educación en España: hablan 19.000 familias de alumnos», el cuarto en una serie de sondeos en los que el foro de investigación periodística Educa 20.20, en colaboración con la Fundación AXA, se detuvo en analizar la percepción de universitarios, estudiantes de ESO y FP y empresarios sobre el funcionamiento del sistema educativo y su grado de encaje con las necesidades del mercado laboral. Conscientes de que buena parte de las necesidades de contratación de las empresas se centran en perfiles técnicos asociados a ciclos de FP y de que los padres (y singularmente las madres) son la principal fuente consultada por los alumnos para escoger sus estudios, el foro de investigación ha centrado ahora el sondeo en las familias, encontrando singularidades en los resultados de las 985 encuestas respondidas por padres y madres de la Comunidad.

Así, expuso el presidente de Educa 20.20, además de la mejor imagen y mayor conocimiento sobre la FP, las familias gallegas destacan —también en línea con los requerimientos de empresarios y empleadores— por orientar en mayor medida a sus hijos hacia la modalidad de Bachillerato en Ciencias (48,9 frente a 39,4%). Una distancia equivalente se observa en cambio a la inversa en la preferencia por el Bachillerato Tecnológico (un 10,9 frente al 21,7% del promedio estatal).