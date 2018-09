Investigación en la Cámara sobre la sanidad La oposición pide margen de acción y el PP advierte que no tolerará «circos» En Marea, PSdeG y BNG reclaman a los populares que no usen su mayoría para vetar a ningún compareciente Feijóo cree que puede ser una «gran oportunidad» para dar a conocer los avances del sistema sanitario gallego

Z. Rial

El PP se muestra dispuesto a dejar margen a la oposición en la comisión de investigación sobre el sistema sanitario, pero advierten de que no tolerarán que se convierta en un «circo» ni en un «instrumento» para atacar al Gobierno gallego. A la espera de que se constituya formalmente este organismo parlamentario tras la petición conjunta de En Marea, PSdeG y BNG; estos tres grupos demandaron este lunes a los populares que no aprovechen su mayoría en la Cámara para «vetar» la asistencia de ningún compareciente. No en vano, el plan de trabajo en el que se incluirán los nombres de las personas que acudirán a la comisión y el calendario de la misma deberán contar con el visto bueno del grupo popular, con mayoría absoluta en el pazo de O Hórreo.

La intención de la oposición es indagar en el efecto que han tenido los «recortes» en el sistema sanitario de la Comunidad. En este sentido, fuentes populares subrayan a este diario su «absoluta tranquilidad» y su confianza en el servicio gallego de salud, que a su entender ha operado de manera «sobresaliente» durante los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo pese a la acusada caída de los recursos presupuestarios. Pero además, los tres grupos de la oposición han avanzado que prevén analizar las causas del fallecimiento de un hombre en el PAC de A Estrada o el suministro de medicamentos a los enfermos de Hepatitis C. A este respecto, desde el PP esperan que rupturistas, socialistas y nacionalistas no centren la comisión parlamentaria en estos «casos puntuales», sino que aprovechen su constitución para reflexionar sobre el estado de la sanidad gallega.

En cuanto a las personas que acudirán a la comisión, el portavoz parlamentario de los populares, Pedro Puy, avanzó que su grupo aceptará todas aquellas comparecencias «que sean útiles», mientras que descartarán todas aquellas «que no tengan mucho que ver con el objetivo» del órgano parlamentario o resulten redundantes. Como ejemplo, Puy evocó el «amplio consenso» alcanzado en la comisión de estudio sobre la política forestal de la Comunidad, a la que acudieron más de 64 personas entre expertos, cargos políticos o trabajadores del sector. El portavoz popular evitó aclarar, en cambio, si tal y como demandan EnMarea, PSdeG y BNG, uno de los comparecientes será el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ya participó en su día en la investigación abierta en la Cámara autonómica para analizar la fusión de las cajas gallegas.

«Las voces protagonistas tienen que ser las de la gente que forma parte de la sanidad de este país. Todos deben ser escuchados», demandó en declaraciones a Europa Press el portavoz de En Marea, Luís Villares, al tiempo que avanzó que exigirán la presencia de «los responsables de la situación actual» del sistema sanitario. También la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, invitó a los populares a «escuchar lo que tienen que decir» sindicatos, trabajadores, pacientes y asociaciones de enfermos sin que se imponga «ni un solo veto a las comparecencias» demandadas desde la oposición. El socialista Xoaquín Fernández Leiceaga, por su parte, manifestó que ve a los diputados del PP «muy preocupados» por la apertura de esta comisión; un aspecto que niegan fuentes del partido, que sí ven «nerviosismo» en las filas socialistas ante la futura investigación en la Cámara sobre las causas del accidente de O Marisquiño.

«Una buena noticia»

El presidente de la Xunta calificó como una «buena noticia» la puesta en marcha de este instrumento parlamentario que valoró como «una gran oportunidad» para que los gallegos conozcan los «avances» que ha experimentado durante los últimos años el sistema sanitario gallego. Núñez Feijóo subrayó que este organismo va a a activarse a instancias de la oposición sin que el Gobierno ni el PP tengan «nada que decir» y lamentó que esta situación no se dé «en otros parlamentos o ayuntamientos», en referencia a la negativa del Concello de Vigo a investigar las causas del accidente que el mes pasado causó más de 460 heridos en la ciudad olívica.