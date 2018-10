Actualizado: 10/10/2018 20:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mientras el común de los mortales se preguntaba a qué andaría Gonzalo Caballero en vez de procurarse la lógica entrada en el Pazo do Hórreo para hacer política cara a cara con Feijóo, el líder del PSdeG estaba maniobrando en la oscuridad de su partido para adelantarse casi dos años el proceso de primarias del que saldrá el candidato socialista para las próximas elecciones autonómicas. O sea, él mismo.

¿Corría prisa esta designación? Desde luego que no, a la vista de que Feijóo maneja la previsión de agotar la legislatura. Es paradójico: faltan ocho meses para las municipales de mayo, y todavía no hay candidatos del PSOE designados; y sin embargo, con casi dos años de antelación, van a nominar al aspirante a la Xunta. ¿Qué motiva entonces esta jugada interna del sobrinísimo?

No parecen ir los tiros por el clamor interno para la confirmación del líder —más bien todo lo contrario—, sino en los propios temores de este a que su hoja de ruta se vea alterada por situaciones inesperadas.

Un mal resultado en municipales dejaría tiritando a la gran esperanza blanca del socialismo gallego, ese que, por ejemplo, no parece proclive a mojarse e implicarse en la búsqueda de candidatos solventes para plantar batalla al rupturismo en dos feudos del PSdeG como Santiago de Compostela o La Coruña. Caballero cree que si él no se moja y vienen mal dadas, las responsabilidades serán de la dirección provincial de Valentín González Formoso y no suyas. Hay quien ya mira de reojo a As Pontes. Solo necesita ratificación el entrenador de fútbol que está en la cuerda floja tras malos resultados y peor juego. Solo precisa de atornillaje el que teme la llegada de un huracán. Y solo se blinda el político cobardón que sospecha que otro mejor pueda venir a desalojarle. El miedo es libre, desde luego. Y en el PSdeG parece correr a sus anchas.