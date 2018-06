SUCESIÓN EN EL PP Margallo agradece a Feijóo su «neutralidad» en las primarias El exministro asegura que no pedirá el apoyo del barón gallego, del que elogia su papel

ABC

@ABCenGalicia Santiago Actualizado: 25/06/2018 20:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El segundo de los candidatos en viajar a Galicia dentro de la campaña de primarias para presidir el Partido Popular ha sido el exministro José Manuel García Margallo, que recorrió hoy La Coruña, Santiago y Orense. Como hizo el sábado con Pablo Casado, el líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, recibió a Margallo en la sede regional del partido, donde obtuvo del exministro un agradecimiento expreso por mantener una postura neutral en esta primera fase de las primarias, en la que se pronunciarán los militantes.

Así, bromeó con que, en el marco de la campaña que finalizará con el voto de los afiliados el 5 de julio, el Camino de Santiago está «más transitado» que en Año Santo. «Las palabras de Feijóo son como las Divinas Palabras de Valle-Inclán y una imagen con el presidente de la Xunta tiene efectos cuasi milagrosos», enfatizó, informa Ep.

Tras poner el acento en el peso político de Feijóo, esgrimió que no va a «pedir» el apoyo del presidente gallego. «Los dos hemos leído a Ortega y sabemos que el esfuerzo inútil conduce a la melancolía. Sé que va mantener la neutralidad institucional», aseveró, antes de explicar que venía a Galicia a desgranar sus propuestas.

En su doble condición de presidente de la Xunta y líder del PP, Feijóo trasladó que es «un honor» recibir en Galicia a quien ha definido como «un personaje y político sólido no solo en la política española sino europea». «Siempre es un honor recibir a una persona que no viene a aprender, sino que nos puede enseñar», aseveró. A renglón seguido, agradeció a Margallo su «amistad» y «algunas cosas que dijo» antes de que Feijóo anunciase que no optaría a liderar el PP, cuando el exministro llegó a plantear que, si el de Os Peares daba el paso, él no movería ficha. «Me comparó con Piqué o Sergio Ramos y yo se lo agradezco mucho. Al final opté por ser o parecerme a Iago Aspas. Tiene que entender que es una decisión muy personal y yo tomé mi decisión. Al final, las personas somos sentimientos, y yo le agradezco su cariño y amistad», dijo.

Durante su visita a Galicia, Margallo se mostró contrariado ante el hecho de que los compromisarios puedan contravenir el voto de los militantes: «No es bueno que haya primarias para que hablen los militantes y después una especie de capítulo conciliar que pueda votar de forma distinta».